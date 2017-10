EU-mailta pieni kädenojennus Theresa Maylle

EU:n 27 maata ovat odotetusti päättäneet aloittaa valmistelut brexit-neuvotteluiden seuraavaa vaihetta varten.

EU alkaa hahmotella kantaansa siitä, minkälaisen suhteen se haluaa Britannian kanssa sen jälkeen kun maa jättää unionin maaliskuussa 2019.

EU-maat ovat käsitelleet neuvotteluiden etenemistä tänään Brysselissä ilman Britanniaa. Neuvotteluissa erosopimuksesta ei ole edistytty riittävästi, minkä takia EU ei ole valmis aloittamaan keskusteluita EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta tai siirtymäajasta. Tämä on pettymys Britannialle, joka on alusta asti halunnut keskustella erosta ja tulevasta suhteesta rinnakkain.

Ongelmia tuottaa varsinkin raha, sillä Britannian käsitys sen jäljelle jäävistä velvoitteista on huomattavasti pienempi kuin EU:lla. Britannian pääministeri Theresa May on puhunut 20 miljardista eurosta, kun taas EU:n arviot ovat liikkuneet noin 50 miljardissa. Ennen keskusteluita tarkoista summista pitäisi sopia kuitenkin edes perusteista, joilla summa määräytyy.

Edes jonkinlaista etenemistä

May vetosi torstaina EU-johtajiin, jotta nämä eivät antaisi sellaista kuvaa, etteivät neuvottelut olisi edenneet lainkaan.

Keskenään kokoontuneet EU-johtajat kiittivätkin etenemistä kansalaisten oikeuksista. Myös neuvotteluissa Irlannin rajasta ja pitkäperjantain sopimuksen varmistamisesta on heidän mielestään edetty jonkin verran. EU-maat odottavat Britannian tuovan pöytään ja sitoutuvan "mielikuvituksekkaisiin ja joustaviin" ratkaisuihin Irlannin osalta.

EU27 arvioi neuvotteluiden etenemistä seuraavan kerran joulukuun huippukokouksessa.