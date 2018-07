EU-komission Juncker kiistää hoipertelun johtuneen alkoholista - pyytää kunnioitusta

Kunnioitusta? Kyllä kansalta kunnioitusta saa jos on esimerkiksi kansan vaaleilla äänestämä johtaja kuten presidentti. Valitettavasti Juncker ei ole vaaleilla valittu henkilö, vaan hän on eliitin omasta porukasta valitsema byrokraatti jonka olisi tarkoitus olla koko Euroopan "kovin" johtaja. Tätä on nyt se globalismi jos joku on miettinyt että mitä se on. Globalistit kokevat että se kaikkein terävin pyramidin huippu on niin kaukana kansasta, että he eivät vaivaudu kysymään kansalta asioita vaaleissa, vaan valitsevat johtajat keskenään. Nyt meillä on siellä siis epädemokraattisesti hoiperteleva höperö joka pyytää kunnioitusta. Just.