EU-komissio suhtautuu varauksella soten säästötavoitteisiin

"Työterveyshuollon piirissä olevat suomalaiset pääsevät nopeasti yksityislääkärille, kun muut käyttävät julkista terveydenhuoltoa, jossa odotusajat ovat pidempiä." Esim sairaanhoitajilla (vaimoni) on huonoin mahdollinen työterveydenhoito joka ei käytännössä vastaa mistään. Esim vakavat sydämen rytmihäiriöt pitäisi kuulemma mennä tutkituttamaan terveyskeskukseen omalla ajalla. Eli on täysin valetta, että työterveys takaisi lääkärille pääsyn kun on tarvetta.