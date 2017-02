EU-johtajat testaavat yhteisen piirin kestävyyttä

EU-maiden johtajat muotoilevat tänään Maltalla yhteistä vastaustaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin EU-kritiikille. Yhdysvaltain suhteet eivät ole virallisesti huippukokouksen asialistalla, mutta jonkinlaista vastausta EU-johdolta odotetaan Washingtonin hyökkääviin kommentteihin.

Vuoden ensimmäisen, joskin epävirallisen, huippukokouksen tarkoituksena on määritellä - ei enempää eikä vähempää kuin - suuntaviivoja EU:n tulevaisuudelle. Unionin perustan luoneen Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlaa juhlitaan maaliskuun lopulla ja siihen mennessä jäsenmailta odotetaan yhteistä näkemystä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Huippukokouksia johtava Donald Tusk viritteli keskustelua harvinaisen suorasanaisessa kirjeessään, jonka hän lähetti EU-johtajille aiemmin tällä viikolla. Tuskin mukaan ensimmäistä kertaa historiassa näin moni maailmalla on avoimesti EU-vastainen.

- Varsinkin Washingtonissa tapahtunut muutos laittaa Euroopan unionin vaikeaan tilanteeseen, koska uusi hallinto näyttää kyseenalaistavan Yhdysvaltain 70 vuotta kestäneen ulkopolitiikan, Tusk kirjoitti.

"Yhdessä me pysymme pystyssä"

EU:lla on kosolti sisäisiäkin ongelmia. EU-kielteiset puolueet ovat saaneet jalansijaa useissa Euroopan maissa, ja ne pysyvät otsikoissa varsinkin nyt Hollannin, Ranskan ja Saksan vaalivuonna.

Piikkinä EU:n lihassa ovat Puola ja Unkari, jotka ovat vaatineet, että valtaa palautettaisiin jäsenmaille. Kuin alleviivatakseen oppositioasetelmaa Unkarin pääministeri Viktor Orban tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin eilen Budapestissa.

Nyt jos koskaan EU tarvitsee puolalaisen Tuskin mukaan päättäväisyyttä, solidaarisuutta ja luottamusta. ”Yhdessä me pysymme pystyssä, hajanaisina kaadumme”, Tusk perusteli kirjeessään.

- Jos me emme usko itseemme, integraation syvempään merkitykseen, miksi uskoisi kukaan muukaan.

Aamupäivän aikana EU-johtajat puivat maahanmuuttoa tarkoituksenaan antaa julkilausuma toimista, joilla keskisen Välimeren reitti pyritään rauhoittamaan.

Tulevaisuuskeskustelu on määrä aloittaa iltapäivällä, mutta vasta sitten kun Britannian pääministeri Theresa May on poistunut paikalta.