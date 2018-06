EU jatkaa Krimin miehitykseen liittyviä pakotteita

EU jatkaa pakotteita, joilla vastustetaan sitä, että Venäjä on laittomasti miehittänyt Krimin ja Sevastopolin. Pakotteita jatketaan ainakin ensi vuoden kesäkuun 23. päivään saakka.

EU-kansalaiset tai yritykset eivät saa tuoda tuotteita, jotka ovat peräisin miehitetyiltä alueilta. Krimiltä ei myöskään saa ostaa kiinteistöjä, eikä paikallisiin yrityksiin saa sijoittaa. Esimerkiksi eurooppalaiset risteilijät eivät voi rantautua Krimin rannikolle.

EU on asettanut kaikkiaan neljänlaisia vastatoimia vastalauseena Venäjälle siitä, että se on miehittänyt Ukrainalle kuuluvan Krimin ja aiheuttaa epävakautta Itä-Ukrainassa. Maanantaina jatkettujen ohella Venäjälle on asetettu talous- ja henkilöpakotteita.