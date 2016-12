Etelänavalle nimetään vuori 100-vuotiaalle Suomelle, nimeksi Mount Finland

Moottorikelkkaseikkailijat aikovat valloittaa Etelämantereen kartoittamattomalta vuoristoalueelta vuoren. Vuori tulee kantamaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi nimeä Mount Suomi.



Lynx Adventure – Antarctica -nimistä retkeä johtaa kokenut seikkailija Patrick "Pata" Degerman. Retkikunnan kolme muuta jäsentä ovat Pekka Ojanpää, Mika Listala sekä islantilainen Jon Olafur Magnusson.



Miehet lähtivät matkaan moottorikelkoilla 21. joulukuuta. Matkan alkupisteenä oli Novo Station, josta on 2 200 kilometrin matka legendaariselle Etelänavalle. Vuoren valloitusta yritetään paluumatkalla.



Äärimmäisissä oloissa on jo koettu jonkin verran takaiskuja. Retkikunta ei esimerkiksi saanut paikan päälle kaikkea tilaamaansa polttoainetta. He joutunevat taittamaan osan matkasta vain kahdella moottorikelkalla.