Etelä-Suomen hiihtokeskuksista moni vasta aloittelee talvisesonkia

Monissa eteläisen Suomen hiihtokeskuksessa laskettelukausi on alkanut vasta tällä viikolla, kertoo Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors. Etenkin pienistä hiihtokeskuksista moni on vielä suljettuna.

- Tämän viikon aikana noin kymmenen keskusta on avattu. Tänä vuonna, jos joskus, Suomi on jakautunut kahtia. Edellisiin vuosiin verrattuna ero on iso, sanoo Lindfors.

Pohjoisessa riittää sekä pakkasta että luonnonlunta, mutta Etelä-Suomen hiihto- ja laskettelukeskuksista noin puolet on vielä suljettuina. Koko maassa on reilut 60 hiihto- ja laskettelukeskusta, joista nelisenkymmentä on päässyt aloittamaan talvikauden.

- Tänä vuonna etelässä pakkasjaksot ovat puuttuneet. Tänä talvikautena ensimmäinen pakkasjakso on nyt, toteaa Lindfors.

Lindfors muistuttaa, että luonnonlunta ei välttämättä tarvita laskettelukeskuksen ylläpitoon. Oleellista on, että pakkasta on tarpeeksi rinteiden keinolumetukseen.

- Lumi saadaan, kun on pakkasta ja vettä. Luonnonlumi totta kai vaikuttaa tunnelmaan, hän sanoo.

Esimerkiksi Jyväskylän Laajavuoren laskettelukeskus avasi rinteensä tapaninpäivänä.

- Yleensä avausaika on siinä joulukuun alkuvaiheessa, kertoo toimitusjohtaja Lasse Niivuori.

Luonnonlunta on kuitenkin Niivuoren mukaan Laajavuoressa tänä vuonna jopa enemmän kuin monina viime vuosina.

Vaikka talvet ovat lauhtuneet ja talvi alkaa myöhemmin kuin takavuosina, Laajavuoren laskettelukausi ei Niivuoren mukaan ole kovin paljon lyhentynyt. Kaikkien aikojen keskiarvo vuodesta 1965 lähtien on 132 päivää, viiden viime hiihtokauden keskiarvo 127 päivää.

- Lumettamisella on iso merkitys, se on ollut selkeä suunta, sanoo Niivuori.