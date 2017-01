Esteellisyyskysymykset ympäröivät jälleen Sipilän – pääministeriä arvostellaan huolimattomuudesta ja avoimuuden puutteesta

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on joutunut jälleen kohun keskelle esteellisyyskysymysten vuoksi. Iltalehti uutisoi tiistaina, että Sipilä edisti viime vuonna vierailullaan Intiaan lastensa osittain omistaman yrityksen bisneksiä.

Vienninedistämismatkalle osallistuneisiin yrityksiin lukeutui oululainen Chempolis, josta Sipilän aikuiset lapset omistavat noin viisi prosenttia Fortel Invest -yhtiön kautta. Matkan lopulla Chempolis ilmoitti rakentavansa Intiaan 110 miljoonan euron arvoisen biojalostamon.

Pääministeri sanoo etukäteen harkinneensa Chempoliksen osallistumista Intian-matkalle, mutta katsoneensa, ettei yhtiötä ollut syytä jättää pois.

– Tein arvion, että minulla ei ole perusteita vaatia yritystä pois listalta. Saati sitten vaihtaa itseäni johonkin muuhun, koska matka perustui pääministerin kollegalleen esittämään kutsuun, Sipilä kertoo STT:lle.

Viimeksi keskustelu Sipilän mahdollisesta jääviydestä alkoi marraskuussa, kun esille nousi Sipilän sukulaisten konepajayhtiön Katera Steelin yhteys Talvivaaran kaivosta pyörittävään valtionyhtiö Terrafameen.

Sipilä on kiistänyt johdonmukaisesti, että olisi toiminut väärin Terrafame-tapauksessa.

Hän kertoo pyrkineensä välttämään ristiriitatilanteiden syntymistä jo alkujaan luopumalla kaikista yritysomistuksistaan vuonna 2013. Lisäksi Sipilä sanoo olevansa varovainen lastensa välillisten omistusten suhteen.

Tiistaina Sipilä kirjoitti Twitterissä, että Fortel Invest omistaa Chempoliksen lisäksi energiayhtiö Gasekia ja kuljetusyhtiö Ahola Transportia. Katera Steelin mukaan Fortel Invest luopui osuudestaan yhtiössä joulukuussa.

Tiedoksi: Fortel Invest Oy:n yhtiöomistukset 10.1.2017: Gasek Oy 1,19 %, Chempolis Oy 5,25 % sekä Oyj Ahola Transport Abb 0,89% — Juha Sipilä (@juhasipila) 10. tammikuuta 2017

Suosimiskielto voimassa myös ulkomailla

Turun yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessorin Heikki Kullan mielestä Sipilä ei tunnu olevan tarpeeksi perillä esteellisyyssäännöksistä. Hänen mielestään ymmärryksen puute näkyy etenkin siinä, miten lähisukulaisten asema voi vaikuttaa jääviyskysymyksissä.

Kullan mukaan Sipilän olisi pitänyt kertoa valtioneuvostossa ennen Intian-matkaa, että mukaan on tulossa edustajia yhtiöstä, jota lapset omistavat. Sipilän osallistumista tilaisuuksiin olisi voitu rajata tai muuten varmistaa, ettei matka olisi aiheuttanut jälkipuintia.

Kulla perää Sipilältä nähtyä enemmän avoimuutta. Hän kuitenkin lisää, että Terrafame-asiaan verrattuna Intian matka oli ulkopolitiikan hoitamista eikä hallintoasia.

– Silloin ei voida asettaa niin tiukkoja toimintavaatimuksia, mutta suosimiskielto on periaatteessa voimassa, Kulla sanoi.

Alustava sopimus poistanee esteellisyyden

Chempolis oli solminut alustavan sopimuksen intialaisyhtiön kanssa jo vuonna 2014. Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mielestä tämä yksityiskohta poistanee Sipilän esteellisyyden asiassa.

– Jos kauppa on ollut viittä vailla valmis ennen Intian matkaa, niin ei kai silloin esteellisyyttä voi mitenkään syntyä, Mäenpää sanoi.

Mäenpään mukaan on kuitenkin pääministeriltä huolimatonta, jos mukana on ollut tämän lähipiiriin kytkeytyviä yrityksiä.

– Pääministerin pitäisi olla aika selvillä ja varma etukäteen siitä, että matkalla ei ole yhtäkään hänen lähipiirinsä yhtiöitä. Osoittaa hiukan huolimattomuutta, jos niitä ei ole selvitetty etukäteen. Jos kauppa oli kuitenkin valmis kutakuinkin sataprosenttisesti ennen matkaa, ei ole enää niin ratkaisevaa, jos allekirjoitus tehtiin matkan aikana, Mäenpää arvioi.



