Essee: Suomen syntyvyys laskee – Miksi maailman onnellisin kansa ei halua lisääntyä?

Syntyvyyden laskuun on tukku syitä: miesten ja naisten elinpiirien eriytymistä, näköalattomuutta. Jos edessä siintää vain työn pätkiä, lapsenteko siirtyy ja toive perhekoosta pienenee.

Syntyvyyden romahtaminen on puhuttanut Suomessa pari kuukautta, siitä asti, kun Tilastokeskuksen ennakkotiedot viime vuoden syntyvyydestä julkaistiin. Viimeisen kolmen vuoden aikana on syntynyt noin 12 000 lasta vähemmän kuin on ennustettu. Koko 2010-luvun syntyneiden määrä on ollut joka vuosi vielä alhaisempi kuin edellisenä vuotena.