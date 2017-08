Essayah odotetusti jatkokaudelle kristillisdemokraattien puheenjohtajana

Kristillisdemokraattien puoluekokous valitsi odotetusti Sari Essayahin jatkokaudelle puolueen puheenjohtajaksi. Vastaehdokkaita ei ollut.

- Puoluesihteeri tuossa antoi seuraavan mission: kohti vaalivoittoja. Kuten avauspuheenvuorossani sanoin: olemme pienehkö puolue, jolla on suuri potentiaali ja vielä suurempi tehtävä. Vaalimme tärkeitä arvoa ja viemme sitä kautta Suomea eteenpäin. Olemme kansainvälisiä ja yhteistyökykyisiä, ja haluamme niin uudistaa omaa yhteiskuntamme kuin olla tuomassa koko maailmaan globaalia vastuuta ja vastuunkantoa lähimmäisestä niin lähellä kuin kaukana, Essayah sanoi puoluekokousväelle valinnan jälkeen.

Varapuheenjohtajakisassa ehdokkaita oli seitsemän. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Tuomela, toiseksi Tomi Kuosmanen ja kolmanneksi Sari Tanus.

Poliittisessa tilannekatsauksessaan puheenjohtaja Essayah korosti kristillisdemokraattien roolia perhepuolueena.

- Jostain syystä lapsiperheet näyttävät olevan Sipilän hallituksen hampaissa, vaikka hallituksessa istuu perheministeri, Essayah kritisoi.

Osansa kritiikistä sai myös sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kommenteistaan torstaina julkaistujen kannatusgallupien heikkoihin kannatuslukuihin.

- Korvaani kalskahti, kun Antti Rinne sanoi, että tänä syksynä tulemme nostamaan perhepolitiikan keskiöön. Meille kristillisdemokraateille tuottaa iloa aina, kun muutkin puolueet haluavat tukea ja tehdä sitä politiikkaa, mitä me teemme ideologisesta arvopohjastamme käsin. Mutta tämä osittaa sen, miten joillekin puolueille perhepolitiikka on sopiva keino kosiskella uusia äänestäjiä, kun tähän asti esimerkiksi kotihoidon tuki on ollut juuri se, minkä demarit ovat halunneet murskata.