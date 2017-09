Esko Valtaoja sai Mensa-palkinnon

Tähtitieteilijä Esko Valtaoja on palkittu Mensa-palkinnolla. Valtaoja tunnetaan aktiivisuudestaan tieteen kansantajuistajana.

Esko Valtaoja, 66, on Turun yliopiston avaruustähtitieteen emeritusprofessori. Hän on toiminut myös Tuorlan observatorion johtajana. Valtaoja on julkaissut muun muassa kirjat Kotona maailmankaikkeudessa ja Kaiken käsikirja.

- Valtaoja on toiminnallaan edistänyt älyllistä maailmankuvaa sekä älyn ja oivaltamisen arvostusta. Hän ei ole välttänyt kevyempääkään julkisuutta, luonnehtii Suomen Mensan puheenjohtaja Aleksi Harmokivi järjestön tiedotteessa.

Suomen Mensa jakoi Mensa-palkinnon lauantaina kansainvälisen älykkyyspäivän seminaarissaan Tampereella.