Erotettu Kiemunki: ”Jään vaalilistoille”

Perussuomalaisista erotettu Terhi Kiemunki sanoo jäävänsä Tampereen perussuomalaisten vaalilistalle. Hän kertoo asiasta omassa Facebook-päivityksessään sunnuntaina.



Kiemunki perustelee päätöstään sillä, että se on ollut yhdistyksen toive.



– Olen myös itse luvannut jäädä Tampereen perussuomalaisten vaalilistalle, koska yhdistyksessä niin halutaan, hän kirjoittaa julkisessa päivityksessään.



Kiemungin mukaan hänen erottamisensa puolueesta oli ”suunnatonta typeryyttä, mutta siitä typeryydestä ei pidä rankaista kenttäväkeä”.



Päivityksessään Kiemunki viittaa myös tulevan kesän puoluekokoukseen, jossa ratkaistaan se vaihtuuko perussuomalaisten puheenjohtaja.



– Tulevana kesänä on puoluekokous, joka valitsee puolueen johdon. Jokaisella jäsenellä on ääni, joka vaikuttaa siihen, miten puoluetta johdetaan seuraavat kaksi vuotta. Sitä ei missään nimessä pidä jättää käyttämättä tai heittää ääntä pois eroamalla puolueesta, hän kirjoittaa.



Perussuomalaisten Pirkanmaan piirihallituksen 1. varapuheenjohtaja Ari Prihtin mukaan Kiemungin ehdokkuudelle ei ole esteitä.



– Hän voi olla sitoutumattomana ehdolla, sille ei varmasti ole mitään estettä. Sen päättää kuitenkin paikallisyhdistys, joka päättää ketä otetaan ehdokkaaksi ja ketä ei, Prihti sanoo.



Hänen mukaansa Tampereen paikallisyhdistys tuskin sanoo ei, jos Kiemunki haluaa olla sitoutumattomana ehdolla.



– Paikallisyhdistys tuskin tulee asiaa kumoamaan, sillä yhdistys seisoo hyvinkin tukevilla jaloilla Terhin takana.



Perussuomalaisten puoluehallitus erotti Kiemungin perjantaina puoleen jäsenyydestä. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mukaan syynä olivat matkalaskuun liittyvät epäselvyydet.



Lännen Median haastattelemien politiikan tutkijoiden mukaan erotuksen taustalla vaikuttavat myös Kiemungin saama tuomio kiihottamisesta kansanryhmää kohtaa.



Puoleen jäsenyydestä erottaminen nähdään myös viestintä kenttäväelle.



– Halutaan varmistaa se, että ehdokkaat eivät nouse negatiivisesti julkisuuteen kunnallisvaalien alla, tutkija Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta sanoo.