Minulle on ainakin ollut ihan ihmeaine. Huima parannus entiseen verrattuna. Vihdoin saa sokerikäyrät niin kuin terveillä. Itsellä oli jo lapsena sitä vikaa, ettei pikainsuliinit olldet tarpeeksi nopeita. Tämä on hyvin tavallista kaikenikäisillä diabeetikoilla. Mitä on seurannut aktiivisesti vertaistukiryhmiä, niin kyllä hoidossa on valtavia alueellisia eroja. Tämä siitä vain yksi esimerkki. Puhuu lääkäri nyt asioista paremmin tietämättömänä...