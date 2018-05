Erikoislääkäreistä on pulaa Pohjois-Suomessa – radiologeja, geriatreja ja neurologeja tarvittaisiin lisää

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja koko Pohjois-Suomen alueella podetaan lääkäripulaa monella erikoisalalla. Oulun kaupungin terveystoimessa kevään tilapäinen lääkäripula on helpottanut.

Podetaanko Pohjois-Suomessa lääkäripulaa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen?

– Muutamilla erikoisaloilla koko Suomessa on lääkäripula, mikä heijastuu myös tänne Oulun alueelle. Vielä pahemmin pula koettelee pieniä sairaaloita. Röntgenlääkärit eli radiologit on yksi ryhmä, joista ei ole riittävästi osaajia saatavissa. Toinen tyypillinen on geriatria ja kolmas neurologia.

Mistä tämä lääkäripula johtuu?

– Koulutusjärjestelmämme kyllä tuottaa tarpeeksi lääkäreitä tällä hetkellä. Kun valmistuneet lääkärit alkavat erikoistua, he tekevät sen tietyille suosikkialoille. Sitten on tietysti monia vähemmän suosittuja aloja.

– Toinen selitys on varmasti se, että muutamalla erikoisalalla jäädään paljon eläkkeelle. Esimerkiksi radiologiassa on ollut paljon samanikäisiä lääkäreitä, jotka ovat jääneet eläkkeelle viime vuosina. Psykiatriassa on sama tilanne. Asia ei tule lähivuosina ainakaan helpottumaan.

Mitä asialle voidaan tehdä?

– Usean vuoden ajan ministeriöiden kanssa on valmisteltu muutosta, jossa erikoislääkäreiden koulutusjärjestelmään pyritään ja valitaan. Sillä tavalla pystytään ohjaamaan lääkäreiden erikoistumista niille aloille, joihin on tarvetta. Vastaavasti voidaan vähentää erikoistujia niille aloille, joilla on ylitarjontaa.

– Tämä on tietenkin pitkän tähtäimen ratkaisu. Nopeampia keinoja ovat ostopalvelujen käyttäminen, erilaisten uusien toimintamallien käyttöönotto ja potilaitten priorisointi esimerkiksi sähköisten välineiden avulla.

Keväällä monissa Oulun kaupungin hyvinvointikeskuksissa oli sijaislääkäripula, ja Myllyojan hyvinvointikeskuksen akuuttivastanotto jouduttiin sulkemaan. Mikä on tilanne nyt, kaupungin terveysjohtaja Liisa Kylmänen?

– Tilanne on normaali eli huomattavasti parempi kuin aiemmin keväällä. Oli tiedossa, että toukokuussa tulee olemaan sijaislääkäreitä riittävästi. Kyseessä oli vain väliaikainen häiriö, joka korjautuu kesään mennessä.