Eriarvoisuuden vähentämisessä on epäonnistuttu, sosiaalibarometri kertoo

Muistaakseni ko asiasta on puhuttu jo vuosia ja ongelma on tiedostettu pitkään. Jo 1990 -luvun laman ajoista lähtien on muutos ta tapahtunut huonompaan suuntaan työttömyyden kasvaessa ja pitkittyessä. Silloin jo huononnettiin lapsiperheiden asemaa, eläkeindeksit puolitettiin, kaiken piti olla väliaikaista. Viime vuosina indeksejä on pidetty tauolla niin eläkeläisillä kuin jotain muitakin. Ei siis ihme, jos elämä sakkaa. Eläkkeet ovat jääneet hurjasti palkkakehityksiä jälkeen. Ostovoima heikentynyt. Vuosien ajan, jo useampien hallituksien ajan, nuorten syrjäytyminen on kasvanut kuten myös perheiden ja eläkeläisten ahdinko. Mitkään lyhytaikaiset hätäratkaisut eivät korjaa heti tilannetta. Koulutus ja uudelleen koulutus sekä ammatitaidon ylläpitäminen ovat erittäin tärkeitä , muuten ei pääse kunnon töihin. Ei edes hanttihommiin.

Liian paljon muutoksia yhdellä kertaa on liikaa. Ihmiset ahdistuvat eikä hoitoja saa. Ennaltaehkäisy on unohtunut resurssien puutteessa. Kiireessä tehdään paljon virheitäkin.