Eränkävijät löi läpi maailmalla – ensimmäinen tuotantokausi on myyty 30 maahan

Rakkaudesta luontoon

Eränkävijöiden kansainvälinen versio on nimeltään Love of the Wild.

Sarjan ensimmäinen tuotantokausi on myyty seuraaviin maihin: Ranska, Belgia, Monaco, Andorra, Luxemburg, Sveitsi, Turkki, Venäjä, Liettua, Latvia, Viro, Ukraina, Valko-Venäjä, Georgia, Bulgaria, Etelä-Ossetia, Armenia, Azerbaidzhan, Tadzhikistan, Turkmenistan, Kazakstan, Uzbekistan, Kirgisia, Moldova, Tshekki, Algeria, Marokko, Tunisia, Mauritius ja Madagaskar.

Sarjan on tuottanut oululainen tuotantoyhtiö NTRNZ Media Oy ja sen on tilannut Yle. Ohjelman myynnistä ulkomaille vastaa Yle Sales.

Gummerus julkaisee torniolaisen tietokirjailijan Mika Kuljun kirjoittaman Eränkävijät-kirjan viikolla 38. Sarjan päähenkilöt kertovat tarinoita omista kokemuksistaan ja sarjan kuvauksista kameran ulkopuolelta.

Toisen tuotantokauden jaksoja voi seurata sunnuntaisin 1. lokakuuta lähtien Yle TV1:ltä kello 18.15 ja Yle Areenasta. Toisesta tuotantokaudesta valmistellaan parhaillaan versioita myös kansainväliseen jakeluun.

Ensimmäisen tuotantokauden katsojamäärä on yli 800 000 jokaisella jaksolla. Lukuun sisältyvät Yle Areenan katsojaluvut.

Kolmas tuotantokausi on työn alla ja ensi-ilta on syksyllä 2018.