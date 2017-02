Entistä Jolon panttivankia syytetään HOK-Elannon kiinteistöjohtajan lahjusjutussa

Jolon saarella panttivankina ollut Risto Vahanen on saanut syytteen lahjomisesta elinkeinotoiminnassa. Rikosepäily liittyy vyyhteen, jossa HOK-Elannon entisen kiinteistöjohtajan epäillään vastaanottaneen lahjuksia, joita käytettiin hänen tyttäriensä hevosurheiluharrastukseen.

Epäiltyjä on kymmenkunta. Vahasen ja arkkitehtitoimisto Innovarchin osuus epäillyistä 800 000 euron lahjuksista on noin 25 000, kertoo syyttäjä. Innovarch on kuulunut Vahanen-yhtiöihin vuodesta 2008.

Vahasen mukaan hän ja muut Innovarchin hallituksen silloiset jäsenet kiistävät, että sponsorituella urheilijoiden taustaorganisaatiolle olisi tavoiteltu etuja.

- Innovarch Oy ei ole sponsoroinnilla saanut tai pyrkinyt saamaan taloudellista hyötyä. Yrityksellä on ollut aina nollatoleranssi kyseessä olevissa asioissa. Olemme avustaneet rikospoliisia tapauksen tutkinnassa.

Vuonna 2000 Vahanen joutui toisen suomalaisen kanssa 140 päiväksi panttivangiksi Jolon saarella Filippiineillä.