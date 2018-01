Entisen Keva-pomon petossyyte kaatui – ei nostanut norjalaisia lapsilisiä tahallaan

Surullisinta tässä on suomen suurin iltapäivälehti, joka on estänyt kommentoinin omilla sivuillaan tähän juttuun liityen, munatonta touhua. Kyseisellä lehdellä on tärkeämpää kirjoittaa jostakin turhista julkkiksista, jotka on ottanut rinta impplaktit tai botoksia naamaansa tai muuta roskaa. Huomaa myös sen, kuinka tamä aviisi ( roskalehti) antaa palstatilaa näille työttömien kyykyttäjille ja nöyryyttäjille omilla sivuillaan, se kertoo lehden arvomaailmasta kaiken oleellisen. Kiitos kalevalle mahdollisuudesta kommentoida näitä asioita.