Entiseltä peliriippuvaiselta paloi useita tonneja yhdessä yössä: "Eniten kadun kuitenkin menetettyä aikaa"

Olipas yllätys että ratkaisuksi tarjotaan lisää sääntöjä ja rajoituksia. Kuulkaas nyt meitä asiansa hoitavia aikuisia on täällä 99% niin ei todellakaan tarvitse alkaa lisää sääntöjä kehittelemään muutaman luuserin takia. Kyllä, sanoin sen nyt ääneen kun tässä alkaa hieman pinna kiristyä kun aina vain uusia sääntöjä. Sama se on noiden huumeriippuvaisten kanssa eli pieni luusereiden joukko jää huumeisiin koukkuun ja sitten kaikki on kielletty kaikilta aikuisilta. Katsokaas se menee niin, että jos joku on luuseri ja hänelle antaa alkoholia, niin sitten sinulla on luuseri joka on kännissä. Ei tämä sen kummempaa ole. Jos luuserille annat pelikoneen tai huumeita, niin sinulla on luuseri joka on koukussa joka ikiseen asiaan mitä vastaan tulee.

Olen pahoillani kun jouduin nyt asian näin sanomaan, mutta enää emme ala siihen, että tuo pieni luusereiden porukka sanelee säännöt meille muille aikuisille.