Entinen uusnatsijohtaja Esa Henrik Holappa lähtee ehdolle kuntavaaleihin vihreitten riveistä Oulussa

Uusnatsijärjestö Suomen vastarintaliikkeen entinen johtaja Esa Henrik Holappa lähtee ehdolle kuntavaaleihin Oulussa vihreittein listalta. Holappa liittyi puolueeseen ennen vuodenvaihdetta viime joulukuussa.

Uusnatsiaatteesta luopunut Holappa on puhunut julkisuudessa paljon siitä, miten hän haluaa toimia ääriajattelua vastaan.

– Olen seurannut vihreitä viimeisen vuoden ajan ja heidän kannanottojaan sekä maahanmuuttopolitiikasta, talousasioista että työttömyydestä, Holappa kertoo Lännen Medialle syistään liittyä puolueeseen.

Holappa sanoo, että vihreät, humanistiset arvot ovat lähellä hänen nykyistä maailmankuvaansa. Donald Trumpin nousu Yhdysvalloissa ja oikeistopopulismin nousu Euroopassa olivat yksi seikka, joka sai Holapan liittymään puolueeseen.

Ajatus kuntavaaliehdokkuudesta kypsyi alkuvuoden ajan, ja lopulta Holappa allekirjoitti ehdokassopimuksensa viime viikon perjantaina. Kuntapolitiikassa Holappaa kiinnostavat nuorten syrjäytyminen, vanhustenhuolto ja sote-uudistus.

Holappa uskoo, että hänen menneisyyttään natsijärjestön johtajana ei oteta kielteisesti vastaan kuntavaaleissa. Hän kertoo saaneensa puolueelta tukea ja arvostusta niin ratkaisussa liittyä puolueeseen kuin ehdolle asettumisessakin.

Holappa sanoo, että puolue ei yrittänyt rekrytoida häntä ehdokkaaksi, vaan päätös liittyä vihreisiin ja asettua ehdolle lähti hänestä itsestään. Aiemmin Holappa kertoo kuuluneensa perussuomalaisiin vuosina 2005–2006. Hän sanoo, että enää perussuomalaisten tekemä politiikka ei puhuttele häntä.

"Hän on kannustava esimerkki"

Vihreitten Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtaja Marjo Tapaninen sanoo käyneensä Holapan kanssa ”hyviä keskusteluja”.

– Esa on kokemusasiantuntijana pyrkinyt tukemaan ihmisiä, jotka haluavat irrota ääriliikkeistä ja ääriajattelusta, Tapaninen sanoo.

Tapaninen tiesi Holapan natsimenneisyydestä ja keskusteli siitä tämän kanssa.

– Oma lähtökohtani ja puolueen lähtökohta on se, että me luotamme ihmiseen ja että jos hän tekee muutoksen, muutos on mahdollinen. Hän on kannustava esimerkki siitä, että suunnan elämässä voi muuttaa, Tapaninen sanoo.

Holapalla ei ole vielä tarkempaa suunnitelmaa siitä, miten hän kuntavaalikampanjaansa aikoo käydä. Henkilökohtainen äänimäärätavoite on vielä asettamatta.

– Varmaan tällä viikolla täytyy olla puolueen henkilöstöön yhteyksissä ja lähteä suunnittelemaan sitäkin vaihetta, Holappa sanoo.