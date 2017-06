"Ensin pitää tutkia, sitten hutkia" – Poliisien liiton Suhonen arvostelee Forssin hyllyttämistä

En ymmärrä tätä kohua. Poliisit on kirjoitelleet toisilleen suljetulla foorumilla, mitä se kenellekään muulle kuuluu mitä siellä SULJETULLA FOORUMILLA lukee? Tuo on sama kuin puhuisivat pukukopissa tai vaikka saunaillassa, ei se olisi mitenkään laitonta. Tämä iänikuinen rasismin metsästys ampuu vaan itseään jalkaan, ja luulen että se selviää isossa mittakaavassa vasta sitten kun se on myöhäistä.