Ensimmäiset oululaisten taloyhtiöiden parveketupakointikiellot tulivat voimaan marraskuussa

En enää tupakoi mutta tämä ihmisoikeuksien polkeminen tässä maassa alkaa hipoa jo sellaisia mittasuhteita, että oli ihan pakko päästä nyt purkautumaa tästä asiasta. Hössötys välillisen tupakoinnin vaaroista on osittain jo liioittelua. Meitä ympäröi lähes joka hetki varsinkin kaupungeissa paljon vaarallisempia asioita kuin tupakan savu tai oikeastaan haju. Tupakoinnista aiheutuva savu on hyvin harvoin se tekijä joka aiheuttaa närkästystä vaan kyllä se närkästymisen syy on se haju. Kun tupakoitsija vetaisee savut niin ulospuhallluksessa tulee sitä savua mutta se hälvenee välittömästi varsinkin jos vähänkään tuulee mutta se haju kantautuu kauas vaikka sitä savua ei näkyisikään. Nykyiset tupakat ei pala itsestään niin ei ne juuri savuakkaan jos et ime sitä. Minä en usko, että siinä hajun mukana leijuu niin vaarallisisa aineita kuin on yleensä annettu ymmärtää ja jos leijuu niin mitä aineita leijuu pakokaasujen mukana ja meillä Oulussa taitaa tuo tehdaskin haista niin senkin mukana kulkee sitten vaarallisia aineita.

Miten näissä parveketupakoinnin kieltäneissä taloyhtiöissä on järjestetty se tupakointi, onko mahdollisesti tupakka paikka olemassa vai eikö koko tontilla saa polttaa. Itse asun rivarissa, jossa yleinen jalkakäytävä kulkee seinästä mitattuna ehkä noin kuuden metrin etäisyydellä ja jos meidän yhtiössä aletaan edes ehdottelemaan kyseisen kiellon hankkimista niin alan polttamaan uudestaan ja pössyttelen paksuja sikareita aidan takana. Takaan, että savu kulkeutuu kauniina kesäiltana sisään jos ei kaikkia luukkuja suljeta.