Ensimmäinen ambulanssi oli Turun murhapaikalla 4,5 minuutissa — kiireetön kuljetus 30 minuuttia

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) mukaan perjantain joukkopuukotuksessa loukkaantuneiden tilanne on vakaa.

Sairaalassa on edelleen hoidossa kolme potilasta, joista kahdella jatkuu tehohoito kaulan alueelle kohdistuneen vamman takia, mutta heidän tilansa on vakaa.

Teosta epäilty on siirretty pois teho-osastolta toisaalle sairaalaan saamaan edelleen hoitoa reisivammansa takia. Muut tapahtumassa loukkaantuneet potilaat on jo kotiutettu sairaalasta. Tyksin toiminta on muilta osin normalisoitunut ja turvatoimia on ylläpidetty yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Julkisuudessa on esitetty arvioita siitä, että ambulanssien tulo paikalle olisi viipynyt. Ensihoito sai tehtävän Hätäkeskukselta perjantaina kello 16.04 ottaen tehtävän välittömästi vastaan, ja ensimmäinen ensihoidon yksikkö oli potilaan luona 4,5 minuutissa hälytyksestä.

Viimeisen, kiireettömäksi arvioidun potilaan kuljetus sairaalaan alkoi 30 minuuttia sen jälkeen, kun hälytys oli saatu Hätäkeskukselta. Ambulansseilla kuljetettiin sairaalaan yhteensä kahdeksan potilasta.

– Sairaanhoitopiirin ensihoidon kenttäjohtajat ovat johtaneet terveydenhuollon tilannetta kentällä erittäin nopeasti ja tehokkaasti. Näkemyksemme mukaan nopea toiminta auttoi pelastamaan puukotusuhrien henkiä, sairaalajohtaja Petri Virolainen toteaa.