"Ennenkin on kutsuttu Helsinkiin vaikeissa tilanteissa" – varaministeritapaaminen voi olla alku

Ennenkin on kutsuttu ihmisiä Helsinkiin vaikeissa tilanteissa.

Niin sanoo kokenut diplomaatti, muun muassa Suomen suurlähettiläänä Washingtonissa toiminut Jukka Valtasaari. Hänen mielestään Suomen perinne jatkuu tältä osin, kun Yhdysvaltojen ja Venäjän varaulkoministerit tapaavat maanantaina Helsingissä.

– Tämä on kaikin puolin positiivinen asia.

Helppoa ei kuitenkaan tule olemaan. Valtasaaren mielestä maailmanpoliittinen tilanne on historiallisen hankala. Valtasaari uskoo, että YK:n ulkoministeritapaamiseen valmistautuminen alkaa varaministeritasolta.

Helsingissä luultavasti etsitään neuvotteluiden alkua: jotain sellaista, mistä molemmat voisivat olla samaa mieltä.

– Nyt ei kauhean ilmeistä ole se, mistä he ovat samaa mieltä. Varsinkin Moskova on julistautunut vastakkainoloon.

Valtasaari nostaa vertailukohdan vuodelta 1995, Bosnian rauhanneuvotteluista.

– Ensimmäinen asia, josta lähdettiin neuvottelemaan, oli historiallisten monumenttien säilyttäminen. Paikalla ollut saksalainen kollegani oli sanonut, että eikö tässä olisi tärkeämpääkin. Amerikkalainen neuvottelija kysyi, että onko sinulla jokin parempi ehdotus siitä, mistä kaikki voisivat olla samaa mieltä.

Kunnioitus avaa Suomelle mahdollisuuksia

Valtasaaren mukaan aloittamisen ongelman kanssa painitaan nytkin. Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden hoitaminen on aikamoisessa solmussa, hän sanoo.

Muutenkin maailmanpoliittisesta tilanteesta tuntuu puuttuvan kaikki järjestys. Valtasaaren mukaan Kuuban-kriisissä tilanne vedettiin kireälle, mutta muuten jopa kylmän sodan kuumimpina hetkinä oli "jokin järjestys".

– Ydinaseneuvottelut tavalla tai toisella olivat aina käynnissä. Nyt tilanne on oikeastaan huolestuttavampi. Ei näin voi jatkua, että Kim Jong-unille tarjotaan mahdollisuus haastaa koko porukka ydinaseillaan. Maailmansotien välisenä aikana ei ollut mitään yhteistä tai johtajuutta, ja huonosti kävi. Johtajuuden on parasta ilmestyä jostain.

Se, voisiko neuvottelujen avaaminen johtaa siihen, että myös Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit tapaisivat Suomessa, riippuu Valtasaaren mukaan siitä, päästäänkö liikkeelle.

– Aikamoinen paketti on käsillä eurooppalaisesta lähtökohdasta. Krim ja Ukraina ovat auki, ja Lähi-idässä on hyvin monimutkainen tilanne, mikä vaikuttaa suoraan meihin. Huippukokous on aina hyvin huolellisesti valmisteltu. Tämä on valmistelun alkupää.

Presidenttien Sauli Niinistön ja Donald Trumpin tapaamisessa Valkoisessa talossa Valtasaari kiinnitti huomiota siihen, että Trump viittasi Suomeen sanalla "kunnioitus".

– Hän puhui, että Suomea kunnioittavat sekä Yhdysvallat että Venäjä. Perusviesti, joka Amerikan puolelta tulee, on kunnioitus. Kyllähän se tarjoaa meille mahdollisuuksia toimia.

Valtasaaren mukaan otsikoita alueelta riittää muutenkin nyt, kun Zapad- ja Aurora -sotaharjoitukset alkavat.

– Yhteisen alun hakeminen Helsingissä on erinomaisen positiivinen asia.

Valtasaari muistuttaa myös Helsingissä vuonna 1969 alkaneista strategisten aseiden rajoitusneuvotteluista.

– Silloinkin vastakkainolo oli merkittävää lajia. Asetelma oli se, että jokainen ydinase on liikaa ja niistä on voitava neuvotella. Vastakkainolosta syntyi käyttäytymiskoodisopimus, Moskovan huippukokous ja strategisten aseiden rajoitusneuvottelut, jotka lopulta johtivat melkoiseen aseiden vähennykseen.