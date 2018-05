Vähäiset sateet ja lämpimät ilmat ovat paahtaneet maanpinnan rutikuivaksi. Ilmatieteen laitos on antanut metsäpalovaroituksen lähes koko maahan Pohjois-Lappia ja Käsivarren Lappia lukuun ottamatta. Tilanteen odotetaan pahenevan.

Metsäpalovaroitus annetaan, kun maaston kuivuutta kuvaava metsäpaloindeksi nousee yli lukeman 4,0, ja asteikon korkein lukema on 6,0. Eilen illalla tehtyjen havaintojen perusteella esimerkiksi Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla metsäpaloindeksi on ollut 5,9 ja suuressa osassa maata lähellä lukemaa 5,5.

- Tulevien päivien aikana tilanne sen kuin pahenee vaan. Viiden vuorokauden sisällä hyvin monessa paikassa ollaan hyvin lähellä sitä indeksin kuutoslukemaa. Syttymisherkkyys on erittäin suuri, ja suurten metsäpalojen riski kasvaa, kertoo meteorologi Paavo Korpela.

- Jotta indeksit tipahtaisivat varoitusrajan alapuolelle, tarvittaisiin laaja-alainen sadealue, josta sataisi 15-20 milliä vettä. Sellaisia ei ole näköpiirissä ennusteessa lainkaan.

Ilmatieteen laitos arvioi, että tiistaihin mennessä metsäpalovaroitus voi ulottua myös Lapin pohjoisosiin.

Lämmintä kuin kesäkuussa

Metsäpaloriski on suoraa seurausta siitä, että tämä toukokuu on ollut hyvin lämmin ja vähäsateinen.

Meteorologi Korpelan mukaan Etelä-Suomessa toukokuun sää on ollut lämpimämpi kuin tyypillisessä kesäkuussa.

Esimerkiksi Helsingin Kumpulan mittausasemalla toukokuun keskilämpötila on tähän mennessä ollut 14,9 astetta, kun kesäkuun keskilämpötila 30 vuoden aikana on ollut 14,6 astetta. Toukokuun keskilämpötila on ollut 10,2 astetta.

Näin lämmin toukokuu on harvinaisuus, jollainen tulee kohdalle suunnilleen kerran 30 vuodessa, Korpela kertoo.

- Kun katsotaan hellepäivien lukumääriä, niissäkin näkyy sama tarina. Hyvin monilla asemilla on mitattu mittaustilaston suurimpia lukemia koskaan. Enimmillään hellepäiviä on ollut 8 ja lisää tulee, jos ennusteet pitävät paikkansa.

Helteet jatkuvat tänään ja huomenna Etelä- ja Keski-Suomessa, ja koko Suomessa on pääosin poutaista. Sunnuntaina on hieman viileämpää, mutta maanantaina ja tiistaina päästään takaisin hellerajan yli luultavasti jopa Lapissa.

Keski-Lapissa voi tulla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja.