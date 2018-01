Ennakkoäänestys jatkuu läpi viikonlopun - äänestys on tähän asti edennyt selvästi kuuden vuoden takaista vilkkaampana

Presidentinvaalien ennakkoäänestys jatkuu tänään. Useimmat ennakkoäänestyspaikat ovat auki paitsi tänään myös huomenna sunnuntaina. Aukioloajoissa voi olla vaihtelua.

Oikeusministeriön mukaan äänestäminen on viikonvaihteessa usein sujuvaa, sillä äänestäjiä on yleensä arkipäiviä vähemmän.

Vaaleissa on äänestetty tähän mennessä edellisiä presidentinvaaleja aktiivisemmin. Kolmen päivän aikana äänestämässä on käynyt yli 770 000 suomalaista, ja äänestysprosentti on 18,1.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Mukana tulee olla kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Ennakkoäänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi ja maksuttomasta puhelinpalvelusta numerossa 0800 9 4770.

Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin asti. Oikeusministeriön mukaan viimeiset ennakkoäänestyspäivät ovat perinteisesti olleet vilkkaita ja ennakkoäänestyspaikoille voi muodostua jonoja.

Varsinainen vaalipäivä on 28. tammikuuta, ja silloin saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä paikassa.