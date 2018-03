Tarkemmassa tarkastelussa soten kolmen miljardin säästöt ovat paljastuneet 3-6 miljardin kustannuksksi. Sipilän hallituksen sote-ohjelman mukaan säästöä alkaisi kertyä vasta vuonna 2029. Sinne on pitkä aika. Siihen mennessä on toivottavasti saatu korjattua Kataisen ja Sipilän hallitusten aiheuttamat vauriot. Soten kuoppaamisella olisi mahdollisuus saada säästöjen pikavoitto per heti.