Energiateollisuus: Ilmastonmuutos huolestuttaa yhä useampaa suomalaista

Ilmastonmuutoksesta huolissaan oleminen on sama kuin olisi paniikissa siitä kun nurmikko kasvaa kesäisin. Se on luonnollista. Ilmastonmuutos on täydellisen luonnollinen asia. Tässä on nyt valitettavasti katsottu liikaa valheuutisia joissa esittelevät poliittista tiedettä ja väitteitä siitä että ihminen olisi osallinen ilmastonmuutokseen. Ihminen on toki vastuussa ilman saastuttamisesta ja sitä kautta epäterveellisen ympäristön luonnista. Tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa. Ilmasto jäähtyy tällä hetkellä - kuten kaikki näkevät - ja niin se on ollut aina, että välillä tulee viileitä jaksoja ja vuorostaan sen jälkeen lämmintä.