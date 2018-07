"En pääse yli, miten hienoa täällä on" – Suomen kesän valoisuus vetosi kansainvälisiin toimittajiin

Suomi ja Helsinki ovat nousseet esille sosiaalisessa mediassa eilisestä lähtien. Siitä ovat pitäneet huolen myös huippukokousta varten Helsinkiin tulleet kansainväliset toimittajat, joista osalla on miljoonayleisö kotimaissaan.

Huippukokousta seuraa yli 1 400 toimittajaa.

Amerikkalaisen CNN-kanavan tähtiankkuri Wolf Blitzer tviittasi useita kuvia Helsingistä eilen.

Blitzer kävi muun muassa Suomenlinnassa ja kutsui Helsinkiä "kauniiksi kaupungiksi, jolla on takanaan paljon historiaa". Hän myös sanoi, että lisää historiaa on tulossa presidenttien huippukokouksen vuoksi.

Helsinki is a lovely city with lots of history. More history coming tomorrow with the @realDonaldTrump and Russian President Putin summit. pic.twitter.com/NlekKFuwx6 — Wolf Blitzer (@wolfblitzer) 15. heinäkuuta 2018

Jon Sopel, joka puolestaan toimii Britannian yleisradioyhtiön toimittajana asemapaikkanaan Pohjois-Amerikka, hehkutti Helsingin kaunista iltaa.

– Vähän ennen puoliyötä täällä – ja tämän pimeämmäksi täällä ei tule, Sopel kirjoitti Twitterissä.

How beautiful is this? This is our live shot in Helsinki. And it is just before midnight here - and this is as dark as it’s going to get #TrumpPutinSummit pic.twitter.com/ZnXHx11SUe — Jon Sopel (@BBCJonSopel) 15. heinäkuuta 2018

Myös Seung Min Kim, joka toimii Valkoisen talon kirjeenvaihtajana amerikkalaislehti The Washington Postille, kiinnitti huomiota, miten valoisaa illalla on.

– En pääse yli, miten hienoa täällä on, Seung Min Kim tviittasi.

This is how bright it is at 9:45 p.m. in Helsinki. Can’t get over how awesome it is here pic.twitter.com/5F7rLrNCBc — Seung Min Kim (@seungminkim) 15. heinäkuuta 2018

Suositun amerikkalaisen aamuohjelman "Good Morning America" ankkuri George Stephanopoulos tviittasi tänään varhain aamulla kuvan Helsingin Sanomien mainoskampanjasta, jossa korostetaan vapaan lehdistön asemaa englanniksi ja venäjäksi. Myös monet muut toimittajat julkaisivat sosiaalisessa mediassa kuvia kampanjasta.

– Auringonnousu Helsingissä.

Toinen tähtiankkuri amerikkalaiskanava CNN:ltä Jake Tapper tviittasi eilen kuvan, jossa näkyy keskustan Allas Sea Pool -kylpylä ilta-auringossa. Kylpylästä on näkymä

– En ole varma, jos katsojat kuulivat alakerran pubin soittavan kovalla Corey Hartin "Sunglasses at Night" -kappaletta, mutta kello on kohta kahdeksan illalla ja tuo laulu on ymmärrettävämpi kuin koskaan, Tapper kirjoitti.

Not sure if viewers could hear the pub below us blasting "Sunglasses at Night" by Corey Hart but as it approaches 8 pm here in Helsinki that song makes more sense than ever. pic.twitter.com/bIti7rcll2 — Jake Tapper (@jaketapper) 15. heinäkuuta 2018

Tapper on vastikään julkaissut ensimmäisen romaaninsa "The Hellfire Club", jota kuvataan poliittiseksi trilleriksi 1950-luvun Yhdysvalloista. Helsingissä hän huomasi kuuluisan suomalaisen kirjailijan patsaan.

– 1800-luvun suomalaisella kirjailijalla Aleksis Kivellä, joka kuoli köyhyydessä 38-vuotiaana, oli diagnoosina, monien muiden sairauksien ohella, melankolia, joka oli tullut "loukatusta arvokkuudesta kirjailijana", Tapper tviittasi 1,7 miljoonalle seuraajalleen.