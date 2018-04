Mäntyharjun lauantaisen kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten selvitystyö jatkuu.

Etelä-Savon ely-keskuksen tilaamien vesinäytteiden perusteella on epätodennäköistä, että MTBE-kemikaalia olisi päässyt lähialueen kaivoihin. Päästöstä ei ole vaaraa yhdyskuntien vedenhankinnalle, ely-keskuksen tiedotteessa sanotaan.

Sunnuntaina otetuista näytteistä ilmenee, että Sarkavedessä haitta-ainepitoisuus on niin matala, ettei sillä ole vaikutusta veden käytettävyyteen. Sarkavesi on iso järvi, jonka vettä voi normaalisti käyttää esimerkiksi saunavetenä. Pitoisuuksista ei ole haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

Lähempänä onnettomuuspaikkaa päästö näkyy korkeina haitta-ainepitoisuuksina muun muassa Kärmelampeen tulevassa ja lammesta lähtevässä ojavedessä. Kärmelampeen on onnettomuuspaikalta vesistötietä pitkin matkaa noin 700 metriä. Korkea pitoisuus ilmenee muun muassa voimakkaana hajuna.

Pääosa ympäristöön päässeestä kemikaalista on vielä onnettomuuspaikan läheisyydessä. Viranomaiset ovat aloittaneet suunnitelmat leviämisen estämiseksi.

Lauantaina Mäntyharjulla havaittiin, että seisonnassa olevasta junasta oli valunut runsaasti vaarallista ainetta ympäristöön.

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt aloittaa tutkinnan säiliövaunujen törmäyksestä raidepuskimeen sekä siitä seuranneesta suistumisesta ja kemikaalivuodosta.

Kunnalla ei tietoa myrkkyjunasta

Mäntyharjun kunnan hallinto- ja talousjohtajalla Tuomo Penttisellä ei ollut aavistustakaan, että kunnan alueella seisoi juna täynnä vaarallisia kemikaaleja. Mäntyharjulla lauantaina havaitussa onnettomuudessa maahan ehti valua arviolta 35 000 litraa bensiinin valmistuksessa käytettävää metyylitertiaaributyylieetteriä.

- Jos ajatellaan, että meillä on ollut varasto näin vaarallista ainetta radan varrella ilman, että siitä on asianmukaisesti ilmoitettu, tai että sitä olisi valvottu, niin onhan se järkyttävää, Penttinen sanoo STT:lle.

Hän huomauttaa, että kunnan alueella on muitakin vastaavia sivuradan pätkiä, ja häntä kiinnostaisi tietää, miten niitä käytetään ja miten niiden kanssa toimitaan.

Penttinen sanoo, että kunta ei ole vielä ollut yhteydessä VR:ään onnettomuudesta. VR oli vastuussa junasta, joka seisoi tilapäisellä säilytyspaikalla odottamassa kuljetusta Kotkan Mussaloon. Onnettomuustutkintalautakunta arvioi sunnuntaina, että juna oli seissyt Kinnin tilapäisellä säilytyspaikalla noin kaksi viikkoa.

- Odotamme, että viranomaiset ja muut toimijat hoitavat asian alta pois. Kun tilanne on rauhoittunut, niin otamme yhteyttä ja kysymme, missä nyt mennään ja mistä asioista meidän pitäisi olla tietoisia, Penttinen sanoo.

Ei suurta huolta, mutta kysymyksiä kylläkin

Penttinen kertoo, että kunnassa onnettomuuteen on suhtauduttu rauhallisesti ja asiallisesti. Jonkin verran yhteydenottoja on tullut sekä matkailualan yrittäjiltä että kesämökkiläisiltä, ja he ovat pyytäneet ja saaneet tietoa tapahtumista.

Penttinen kertoo keskustelleensa ympäristötarkastajan kanssa. Tämä sanoo, että mahdollisesti saastuneella alueella on joitakin kaivoja.

- Hän sanoi minulle, että aine on niin vahvan hajuista, ettei kukaan vahingossa käytä sitä talousvetenä. Kaivot ovat seurannassa, mutta onneksi tämä ei ole kovin tiheästi asutettua aluetta.

Kunnan vesilaitoksella on valmiussuunnitelma, miten veden kuljetus hoidetaan kiinteistöille, jos kaivot olisivat saastuneita.

Ilmoitus vasta onnettomuuden sattuessa

VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen sanoo, että yhtiö saa Liikenneviraston luvalla seisottaa tilapäisillä säilytyspaikoilla vaarallisia aineita kuljettavia junia. VR ilmoittaa Rataliikennekeskukselle seisotuksista.

Rataliikennekeskus ei informoi muita viranomaisia tilapäisillä säilytyspaikoilla seisovista junista, jotka kuljettavat vaarallisia aineita (VAK). Kuntajohto ei siten saa tietoa esimerkiksi pelastusviranomaisten kautta.

- Ilmoitamme ohjeistuksemme mukaan pelastusviranomaisille junista vasta onnettomuustilanteissa, Rataliikennekeskuksesta kerrotaan STT:lle.

Tuomisen mukaan tilapäisiä säilytyspaikkoja valvotaan aktiivisesti silloin, kun niillä seisotetaan vaunuja. Hän ei halunnut avata valvontatapaa, eikä myöskään sitä, miksi VR:n oma valvonta ei havainnut Mäntyharjun onnettomuutta. Tuominen sanoi vain, että onnettomuushetkellä valvonta ei ollut aktiivista. Onnettomuus havaittiin ohiajavasta junasta.

Tuomisen mukaan satamissa on ollut ruuhkaa, ja kaikki kuljetukset eivät siksi ole mahtuneet pysyville VAK-ratapihoille. Hän huomauttaa kuitenkin, että tilapäisten säilytyspaikkojen käyttö on lainmukaista ja normaalia, vaikkei kovin yleistä.

Suurin osa rautateiden VAK-kuljetuksista tulee itärajan yli. VR vastaa niiden kuljetuksesta satamiin.

Mikkelin poliisista kerrotaan, ettei poliisi ainakaan vielä tutki tapahtumia rikoksena.