Ely-keskus kehottaa malttiin sulamislätäköiden täyttämällä Pohjantiellä: "Täysin poikkeuksellinen tilanne"

Nopealla vauhdilla sulavat lumet ovat muodostaneet vaarallisen suuria lätäköitä Pohjantielle. Kunnossapitopäällikkö Markku Tervo Lapin ely-keskuksesta kertoo, että lätäköitä on eniten juuri Oulun kaupungin kohdalla.

– Tämä on täysin poikkeuksellinen tilanne, hän toteaa.

Tervo kehottaa Pohjantiellä autoilevia malttiin. Nopeudet kannattaa pitää matalina ja lätäköihin ajamista pyrkiä välttämään. Vesiliirron vaara on nyt ilmeinen.

– Auto saattaa irrota kevyesti. Kun vauhdilla ajaa lätäkköön, auto voi nousta veden päälle, Tervo sanoo.

Tilanne alkoi pahentua Pohjantiellä maanantaina. Tervo sanoo, että kahtena edellisenä yönä tien varteen on tehty ojia, joiden avulla on pyritty johtamaan sulamisvesiä pois tieltä. Myös lunta ja sohjoa on poistettu. Työt on ajoitettu öihin, sillä työskentely vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella on päivisin hankalaa.

– Toivottiin, että olisi tullut aurinkoinen päivä ja tilanne helpottuisi. Näyttää kuitenkin siltä, että tilanne vain pahenee, Tervo sanoi keskiviikkona.

Lätäköitä on muodostunut erityisesti Oulun kaupungin kohdalle. Siinä keskikaista on verrattain kapea ja lämmin sää on sulattanut lunta nyt poikkeuksellisen vauhdikkaasti.

Tervo sanoo, että vettä on kertynyt varsinkin ohituskaistoille, mutta myös oikeanpuoleisella kaistalla voi olla paljon vettä.

Sulamisvesistä varoitetaan myös moottoritien varressa olevissa infotauluissa.