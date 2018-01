Elokuva-alan naisverkosto vaatii julkista valtaa puuttumaan seksuaaliseen häirintään

Elokuva- ja televisioalan naiset vaativat julkista valtaa tarttumaan tehokkaampiin toimiin seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. Women in Film & Television Finland (WIFT) sanoo kannanotossaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön on vaadittava julkista tukea saavilta tuotantoyhtiöiltä, että niillä on ajan tasalla oleva työsuojelun toimintaohjelma

Alan toimijat pitää velvoittaa maksamaan julkinen rahoitus takaisin, mikäli tuotannon yhteydessä tapahtuu vakavia seksuaalirikoksia, WIFT vaatii. Lisäksi jos tuotannoissa on mukana lapsia, pitää kaikilta työntekijöiltä vaatia lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikostaustaselvitys.

Kulttuurialan naisten #kulissientakana -kampanja on kerännyt häirinnän vastaiseen kannanottoon yli 1 200 allekirjoitusta ja tiedot yli neljäkymmenestä tapauskertomusta, joissa on mukana niin raiskauksia, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalisen tekoon painostamista.

Verkosto pyytää ministeriöitä tutkimaan, onko tarpeen luoda epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä varten järjestelmä, johon he voisivat ilmoittaa ongelmatilanteista. Nykyinen työsuojelulaki ei koske heitä, joten he ovat haavoittuvassa asemassa ahdistelu- ja häirintätapauksissa.

WIFT on elokuva-, televisio- ja media-alan ammattilaisten yhdistys, joka kuuluu kansainväliseen kattojärjestöön.

Juttua korjattu kello 23.23: Kannanottoon keräsi allekirjoituksia #kulissientakana -kampanja, ei WIFT.