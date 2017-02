Elinkeinoministeri Lintilä: Tiesin Trafiguraan kohdistuneista ympäristörikosepäilyistä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo Lännen Medialle olleensa tietoinen suuryhtiö Trafiguran toimintaan kohdistuneista ympäristörikosepäilyistä.



Tänään kerrottiin, että Trafigura-konserniin kuuluva Galena Asset Managment on tulossa Terrafamen uudeksi osaomistajaksi. BBC:n mukaan Trafiguralla on hollantilaistuomioistuimen antama tuomio myrkyllisen jätteen laittomasta kuljetuksesta.



The Guardian puolestaan kertoo, että Trafigura oli täysin tietoinen siitä, että yhtiön Norsunluurannikolle laskema jäte oli niin myrkyllistä, että se oli kielletty Euroopassa.



Trafigura on yhdistetty myös tapaukseen, jossa satoja norjalaiskylän asukkaita sairastui vuonna 2007 öljysäiliön räjähdettyä vuonolla, kertoo Independent.



Lisäksi sveitsiläinen järjestö Public Eye on syyttänyt Trafiguraa siitä, että se on myynyt myrkyllistä polttoainetta Afrikkaan. Tätä ”Afrikka-laatua” ei voisi myydä Euroopassa tiukkojen standardien takia. Trafigura on kiistänyt toimineensa väärin.



– Epäilyt olivat tiedossa. Ne käytiin neuvottelujen edetessä läpi ja selvitettiin Trafiguran kanssa, Lintilä sanoo.



Lintilä toteaa, että asialla ovat hänen mukaansa olleet yhtiön alihankkijat. Lintilän mukaan Trafigura ei tule Terrafamen käytännön operatiiviseen toimintaan mukaan.



– Ympäristöasiat on edelleen Terrafamen ja valtion vastuulla, Lintilä sanoo.



Selvitittekö näitä asioita neuvottelujen edetessä?



– Kyllä niitä selvitettiin ja käytiin neuvottelujen edetessä läpi. Tarkkaa työtä näissä tehdään aina.