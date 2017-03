Eläkkeelle jäävän oikeuskanslerin testamentti: Älkää kesyttäkö vahtikoirasta puudelia

Eläkkeelle jäävä oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei innostu ajatuksesta, että oikeuskanslerinvirastosta tehtäisiin lainvalmistelua tukeva ja neuvova viranomainen eli jonkinlainen valtioneuvoston oikeuspalveluyksikkö. Oikeuskanslerinviraston toiminnan painopisteen kehittämistä siihen suuntaan on ehdottanut oikeusministeriön lainvalmisteluosaston ylijohtaja Sami Manninen.



– Se veisi meidät mukaan päätöksentekoon ja ministeriöissä tapahtuvaan valmisteluun operatiiviseksi neuvonantajaksi, jolloin meidän valvojan rooli jäisi pois. Se kesyttäisi vahtikoiran ja meistä tulisi puudeli, Jonkka pelkää.



Jonkka korostaa, että ministeriöiden kansliapäälliköiden tehtävänä on valvoa lainvalmistelun laatua.



– Nuoret lainvalmistelijat tarvitsevat ministeriön ylimmän virkamiesjohdon tukea, jos ministereiden erityisavustajat painavat päälle, Jonkka sanoo.



Oikeuskanslerinvirastossa on yleensä vain pari-kolme päivää aikaa käydä läpi ja tarkastaa valtioneuvoston yleisistuntoon päätettäväksi tulevat asiat. Jonkan mukaan jo se auttaisi, että ministeriöt lähettäisivät isoimpien asioiden esitykset heille etukäteen arvioitavaksi.



– Me voimme antaa sparrausta, mutta emme voi lähteä kirjoittamaan lakipykäliä. Me voimme viestiä ministeriöille, että ne katsovat perustuslakivaliokunnan linjauksia vastaavissa asioissa ja ottavat ne huomioon. Annamme siten oikeudelliset raamit, joiden sisällä päätöksenteko on tehtävä, Jonkka sanoo.



Oikeuskansleri sai aikaan poliittisen kohun, kun hän otti joulukuussa lehtihaastattelussa esille lainvalmistelun vakavat ongelmat, joista hän oli toki puhunut ennenkin. Niistä yksi pahimpia on kova kiire. Sitä voitaisiin hänen mielestään torjua esimerkiksi palaamalla joissakin asioissa komiteavalmisteluun.



– Joskus on vain niin, että isot asiat tarvitsisivat aikaa. Toivon kädet ristissä, että sote- ja maakuntauudistus pystytään viemään kunniallisesti loppuun saakka. En osaa sanoa, mitä siitä tulee, mutta minä olen ihan tyytyväinen siitä, että pääsen toukokuun alusta eläkkeelle, Jonkka naurahtaa.