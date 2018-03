Eläkejärjestelmän uusi pommi: Monia pätkätöitä tekeviä odottaa eläkeläisköyhyys, koska eläkettä ei kerry riittävästi

Missä tässä se pommi on? Kyllä se on ainakin kaikkien sellaisten tiedossa ollut, jotka vähänkään ajattelevat ja ymmärtävät eläkejärjestelmää, että jos et ole töissä tai teet pätkätöitä niin työeläkettä ei kerry ja mitä vähämmän olet töissä niin sitä vähemmän kertyy eläkettä.