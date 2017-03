Eläinsuojelulaki loppusuoralle - miten käy kivunlievityksen, kun kustannuksia ei saa tulla?

Vuosia kestäneessä eläinsuojelulain uudistuksessa häämöttää loppusuora. Maa- ja metsätalousministeriön tavoite on, että luonnos saataisiin lausuntokierrokselle vielä kevään aikana, kertoo eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola. Jos aikataulu pitää, esitys tulisi syksyllä eduskunnan käsittelyyn ja voimaan se saataisiin ensi vuoden alusta.

Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY:ssä huolta herättää se, miten paljon uudistuksessa todella pystytään kohentamaan tuotantoeläinen asemaa.

- Hallitusohjelman kirjauksen mukaan uudistus ei saisi aiheuttaa mitään kustannuksia tuottajille, sanoo toiminnanjohtaja Kati Pulli.

- Se viittaa siihen, että tuotantoeläinten kohdalla ei kovin hyviä uudistuksia ole mahdollista tehdä, jos tarkoitetaan sitä, että siirtymäajallakaan niitä kustannuksia ei saa tulla.

Keskeisiä kysymyksiä Pullin mukaan on, saako eläimen kytkeä pitkäksi aikaa paikalleen siten, ettei se pääse kääntymään. Näin on esimerkiksi parressa olevien lehmien ja siemennys- ja porsitushäkeissä olevien emakoiden laita. Tärkeä on myös kysymys kivunlievityksen pakollisuudesta kivuliaissa toimenpiteissä kuten kastroinnissa.

Eläinlääkintöylitarkastaja Pullola myöntää, että huolet eivät ole vailla perusteita.

- Valmistelussa on lähdetty siitä, että esimerkiksi kivunlievitykseen ja kytkettynä pitämiseen on haluttu uudistuksia, Pullola kertoo.

- Kysymysmerkki on, miten hallitusohjelman kirjaus tulee vaikuttamaan.