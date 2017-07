Ekonomisti: Työttömyys ei taltu pelkällä talouskasvulla

Vanha ja iänikuinen ajattelu ei enää toimi. Järkyttävän kova verotus ja tuhannet säännöt ovat syynä siihen miksi meillä on niin kova työttömyys. Verotus on joko poistettava tai sitä on laskettava merkittävästi. Kun kaikki halukkaat ihmiset ovat töissä, niin me emme edes tarvitse nykyisen kaltaista suunnatonta virastojen ja virkamiesten armeijaa ja se vähän mitä tarvitaan, tulee pyörimään minimaalisten verojen tai kansalaismaksun turvin.