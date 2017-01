EK:n hurja tutkimustulos: Lupajonoissa seisoo 14 000 uutta työpaikkaa ja 3 miljardin investoinnit

Suomeen syntyisi tuhansia uusia työpaikkoja ja työllisyysaste nousisi, jos lupabyrokratia keventyisi. Näin arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto EK.



EK:n kyselytutkimuksen mukaan viranomaisten lupapäätöstä odottavien investointien kokonaisarvo oli Suomessa vuonna 2016 noin 2,9 miljardia euroa. Lupajonoissa on yritysten mukaan jumissa 14 000 uutta työpaikkaa.



Pitkät käsittelyajat jarruttavat yritysten mielestä investointien etenemistä, vaikka ympäristöasioita koskeva lupajärjestelmä on kehittynyt EK:n yrityskyselyn mukaan myönteiseen suuntaan.



Jonot ovat silti pitkät. Valtion ympäristölupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut aluehallintovirastoissa 17,2 kuukautta (SYKE:n lupaseuranta 2015).



EK:n lupajärjestelmäkyselyyn vastasi marraskuussa 403 yritystä. Tulos kolmen miljardin arvoisista lupajonoissa seisovista investoinneista ja uusista työpaikoista on suuntaa antava.



Edellisen kerran EK selvitti asiaa vuonna 2014, jolloin vastaavaksi luvuksi tuli 3,6 miljardia euroa.



– Lupajonoissa on siis aiempaa vähemmän investointeja, vaikka samaan aikaan yritysten investointiaktiivisuus on noussut. Tämä viittaa lupakäsittelyn nopeutumiseen, arvioi EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen.



Tutkimusasetelma oli sama kuin vuonna 2014.



– Silloin investointiaktiivisuus oli matalammalla tasolla kuin nyt, mutta lupia odottavia investointeja enemmän. Lupajärjestelmien alkuvaiheessa, hakemusten tekemisessä ja ilmoitusten jättämisessä, on tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta suurimmat ongelmat ovat muutoksenhaku- ja valitusmenettelyissä, Huovinen summaa avoimien vastausten sanomaa.



Byrokratian hitaus voi pahimmillaan johtaa siihen, että osa kolmen miljardin investointijonosta jää kokonaan toteutumatta.



– Voimakkaassa talouden turbulenssissa elävät yritysjohtajat ja yrittäjät kokevat valitusprosessit raskaiksi. Kun ympäristölupaa ensin odotetaan 17 kuukautta ja kun joku sitten valittaa siitä, lupaprosessi pitkittyy vuosien mittaiseksi. Investoinnille saattoi olla aito tarve, mutta se saattoi jo mennä ohi, Huovinen kuvailee Lännen Medialle.



Huovisen mukaan avovastauksissa nousi esille se, että pahimmillaan tuotannollisen toiminnan aloittaminen estyy vuosien mittaisten lupamenettelyiden takia.



Valtion ympäristöluvista tehtyjen valitusten keskimääräinen käsittelyaika on Vaasan hallinto-oikeudessa lähes puolitoista vuotta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ympäristöasioiden käsittelyaika on ollut 12,3 kuukautta (2015).



Investointipäätöksestä kuluu helposti kolme vuotta, ennen kuin yritys pääsee sitä toteuttamaan.



Eniten yrityksiä haittaavat valitukset tuomioistuimiin. Noin 43 prosenttia piti nykyisiä tuomioistuinkäytäntöjä huonoina. Vain 17 prosenttia yrityksistä arvioi ne hyviksi.



– Yrityksillä on lupaprosesseista varsin kriittinen näkemys. Eteenpäin on menty, mutta paljon riittää tehtävää, Huovinen kiteyttää EK:n tulkinnan.



Yritykset kohdistavat EK:n ympäristöasiantuntijan Satu Räsäsen mukaan kovia odotuksia pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen jäljellä olevalle kaudelle.



– Lupajärjestelmän digitalisoinnissa on edettävä yli hallinnon rajojen. Vähintään ympäristöasioissa pitää päästä yhden luukun asiointimalliin. Muutoksenhakua tulisi sujuvoittaa siten, että korkein hallinto-oikeus käsittelisi vain valitusluvan saaneet asiat, Räsänen esittää.



Yritysten antamat arvosanat paranivat viranomaiskäsittelyn kaikilla osa-alueilla edelliseen kyselyyn verrattuna.



Luvan hakemisen alkuvaiheeseen liittyvä byrokratia näyttäisi keventyneen: 29 prosenttia vastaajista arvioi tilanteen hyväksi ja 27 prosenttia heikoksi (vuonna 2014 vastaavat osuudet 27 % ja 37 %). Lähes 80 prosenttia vastaajayrityksistä toivoo maan hallituksen ja virkamiesten jatkavan uudistuksia.



EK:n yrityskyselyn viranomaispäätöksiä ovat kaavapäätökset, ympäristövaikutusten arviointi (YVA), ympäristöluvat, ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset, rakennusluvat ja jätemääräykset. Päätöksiä tekevät mm. AVI, ELY, kunnat, maakuntien liitot, Tukes, Trafi, maanmittauslaitos ja Energiavirasto.



Kyselyyn vastasi 403 yritystä, joista 158:lla oli omakohtaista kokemusta lupajärjestelmästä. Tulokset ovat yleistettävissä yli 10 hengen yrityksiin.



EK:n yrityskyselyssä eniten toivotut parannusehdotukset: 1. viranomaisten määrän vähentäminen, 2. viranomaisten yhteistyön parantaminen, 3. useamman luvan, ilmoituksen tai ympäristövaikutusten arvioinnin yhdistäminen, 4. muutoksenhaun ja valitusmenettelyjen yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen, 5. enimmäiskäsittelyaikojen määrittäminen lainsäädännössä.