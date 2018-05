EK nosti Arkean ja Paraisten kaupungin välisen sopimuksen tikun nokkaan – "Veroeurojen kannalta onneton järjestely"

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää 200 000 euron sakkoa Paraisille, koska ruokapalvelusopimus on tehty ilman kilpailutusta.

Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) kritisoi Turun kaupungin enemmistöomistaman omistaman Arkea Oy:n toimintaa. Arkea on monialayritys, joka tuottaa esimerkiksi ruoka- ja siivouspalveluita Lounais-Suomessa. Turku omistaa yhtiön osakkeista yli 98 prosenttia.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on puuttunut Paraisten kaupungin ilman kilpailutusta tekemään ruokapalveluhankintaan Arkea Oy:lta. KKV pitää seitsemän vuoden mittaista ja 20 miljoonan euron arvoista ruokapalvelusopimusta laittomana suorahankintana.

Virasto esittää markkinaoikeudelle elokuussa 2017 tehdyn sopimuksen määräämistä lopetettavaksi ja Paraisten kaupungille 200 000 euron sakkoa.

EK:n kilpailuasiantuntijan Jukka Lehtosen mukaan Suomessa on eri toimialoilla paljon Arkean tyyppisiä kaupunkien omistamia yhtiöitä, joilta naapurikunnat ostavat palvelut ilman kilpailuttamista. Hän on huolissaan ilmiön yleistymisestä.

– Tyypillisesti keskuskunnalla tai isommalla kunnalla on jo yhtiö. Siihen kosiskellaan naapurikuntia mukaan sillä perusteella, että julkisia hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa. Tämä voi olla juridisesti pätevä, mutta kuntalaisten veroeurojen kannalta hyvin onneton järjestely, Lehtonen sanoo Lännen Medialle.

"Ruoka voi olla huonompaa"

EK:lla ei ole nokan kopauttamista, jos kunta päättää hoitaa siivouksen tai ruoanlaiton omana työnään. Lehtosen mukaan ongelma tulee silloin, kun palvelut ostetaan jostain muualta ilman kilpailuttamista.

– Siinä ei ole hintakontrollia lainkaan. Ruoka voi olla laadultaan huonompaa ja siivous huolimattomampaa, koska sitä ei testata. Miksi Arkea saa sopimuksen suoraan naapurikuntien kanssa ikään kuin hovihankkijana ilman rehellistä tarjouskilpailua.

Lehtonen muistuttaa, että Arkean tuottamia lounas-, vartiointi-, kahvila- ja kiinteistöpalveluja on yllin kyllin tarjolla markkinoilla.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston apulaisjohtajan Arttu Juutin mukaan jotkut kunnat ovat virheellisesti tulkinneet, että vähemmistöosuuden hankkiminen pääosin naapurikunnan omistamasta yhtiöstä johtaisi väistämättä sidosyksikköasemaan, jolloin kilpailutuksen voi välttää.

Paraisten kaupungin omistusosuus Arkea Oy:n osakkeista oli 0,12 prosenttia.

– Ei voi missään nimessä sanoa, että Arkean toiminta olisi kaikilta osin lainvastaista. Markkinaoikeusesityksemme kohdistuu vain Paraisten kaupungin toimintaan. Arkea taisi prosessin kestäessä todeta, että heidän arvionsa Paraisten sidosyksikköasemasta oli virheellinen.

Juuti ei osaa suoraan arvioida, kuinka yleinen ilmiö hankintalain pelisääntöjen rikkominen on kuntakentässä.

– Voi näitä tapauksia olla enemmänkin. Systemaattinen perkaaminen ei ole mahdollista meidän virastomme voimavaroilla.

Arkea korostaa paikallisuutta

Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi ei halua ottaa kantaa Paraisten kaupungin ruokapalveluhankintaan Arkea Oy:lta.

– Paraisten prosessi etenee omassa aikataulussa, ja muut instanssit hoitavat sitä asiaa. En näe järkeväksi kommentoida yksittäistä sopimusta. Ne ovat aina asiakkaan ja Arkean välisiä asioita.

Arkea Oy on kuntien ja kuntayhtymien omistama osakeyhtiö, joka on aloittanut liiketoimintansa vuonna 2012. Hänen mukaansa Turun kaupunki on päättänyt omistajapolitiikassaan, että Arkean tulee kilpailla ja menestyä markkinoilla.

– Ensin vaaditaan, että kuntien pitäisi yhtiöittää toimintaansa. Sitten kun yhtiöt menestyvät, sekin on EK:n mielestä huono asia.

Rompassaari-Salmen mukaan Arkean kaltainen paikallinen pk-yritys on seutukunnan ja paikallisten veronmaksajien kannalta parempi palvelujen tuottaja kuin iso maailmanlaajuinen konserni, jonka tuloksia järjestellään yli valtakunnan rajojen.

– Se on ainakin varmaa, että maakuntiin verorahat eivät sellaisesta yrityksestä päädy. Me olemme paikallinen toimija. Maksamme verot paikallisesti ja työntekijät maksavat veronsa alueelle.

Arkea on aloittanut myös yhteystyön Lounais-Suomen paikallisten yrittäjien kanssa, että he pääsevät yhdessä Arkean kanssa tuottamaan kunnille palveluita.