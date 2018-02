EK laski lakon hinnaksi 120 miljoonaa euroa, SAK 18 miljoonaa

Laskenta tapa on se, että jos olet päivän kuukaudessa työssä ja loput työtön et olekkaan siinä kuussa työtön. Näin oikeisto hallitus siivoaa tilastoja ja retostelee takki auki kuinka he ovat pudottaneet työttömyyden.

Muista tämä kun oikeisto propagandaa uskot.