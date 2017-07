”Eihän se passista näy” - Suomen Jehovan todistajat uskaltavat yhä matkustaa Venäjälle, mutta uskonnosta on oltava suu supussa

Jehovan todistajien suurin synti on siis se, että he väittävät heidän uskontonsa olevan oikea. Mikä uskonto myöntää olevansa "väärä uskonto"? Eiköhän jokainen uskonto kuvittele olavensa se oikea. Luulenpa, että Jehovan todistajien suurin synti on se, että he ovat liian rauhaa rakastavia. He eivät mene armeijaan, tartu aseisiin eikä heidän uskonto yritä käännyttää ketään pois omasta uskostaan. Toki he kulkevat ovelta ovelle ja yrittävät levittää Jehovan sanaa mutta he eivät todellakaan ole tyrkyimmästä päästä. He eivät myöskään äänestä eivätkä osallistu mitenkään poliittiseen elämään. Varsinaisia ääri-ihmisiä siis ja vaarallisia. Mikä siinä mahtaa olla ääriliikehdintää? Venäläiset taitaa pelätä rauhaa rakastavia ei-poliittisia kansalaisia.