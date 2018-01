"Ei" on vaikea sana – entinen kiltti tyttö kirjoitti oppaan, joka auttaa asettamaan rajat

Elokuussa 2013 Heidi Alamikkelä katseli työhuoneensa ikkunasta ulkona lipputangoissa lepattavia lippuja ja tunsi turhautumista. Työpaikassa ei periaatteessa ollut mitään vikaa ja moniosaaja Alamikkelä sai käyttää siinä taitojaan. Mutta yksi ongelma siinä oli: oli istuttava neljän seinän sisällä, kun ulkona olisi ollut mitä parhain leijasurffaussää!

Tuo hetki oli Alamikkelän elämässä käänteentekevä. Hänellä oli jo takanaan neljä ja puoli vuotta osakeyhtiössä, Konffa Oy:ssä, joka järjesti tapahtumia ympäri Suomen. Reissutyö oli kuitenkin alkanut tuntua raskaalta.

– Sekä se, että työ alkoi ikään kuin joka kerta alusta. Tunsin, ettei siinä oikein päässyt kehittymään, Alamikkelä miettii nyt.



Ajatus yksinyrittäjäksi lähtemisestä ei siis hirvittänyt. Lopulta Alamikkelä otti opintovapaata, jonka aikana tuotteisti uuden yrityksensä, Valokki Designin, tuotteita. Niitä olivat aluksi assistenttipalvelut ja graafinen suunnittelu.

– Halusin ja haluan auttaa kiireisiä yrittäjiä. Aluksi toimin siten, että kevensin yrittäjän kiirettä ottamalla hänen tehtäviään hoitaakseni. Aika pian kuitenkin huomasin, että se oli tulipalojen sammuttelua. Aloin ajatella yrittäjien auttamista kokonaisvaltaisemmin: voisinko auttaa asiakasta voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin? Moni tuntui kaipaavan tukea erityisesti jaksamiseen.

Alamikkelä tunnisti asiakkaidensa ongelman helposti, sillä hän on itse painiskellut aivan samojen asioiden kanssa.

– Olin huomannut, että riippumatta siitä, missä olin töissä, minulle kävi niin että lopulta uuvahdin. Samaa tapahtui ihmissuhteissa: annoin enemmän kuin sain. Tutkin itseäni ja tajusin, että minulta puuttuivat rajat. Ein sanominen oli todella vaikeaa, Alamikkelä muistelee nyt.



Aikaa tärkeille asioille

Opi sanomaan ei - Aseta rajat ja voi hyvin. Se on Alamikkelän juuri julkaistun kirjan nimi, ja siinä kiteytyy se, mihin hän omaa rajojen puuttumistaan pohdittuaan nyt ihmisiä rohkaisee.

– Moni meistä on tottunut miellyttämään muita. Kyse ei ole siitä, että kaikelle pitäisi sanoa "ei", vaan terveestä rajojen asettamisesta. Elämässä pitäisi löytää aikaa niille asioille, jotka ovat itselle tärkeitä. Kaikki lähtee arvovalinnoista. Mihin oikeasti haluan kallisarvoista aikaani käyttää, tuore esikoiskirjailija sanoo.

Ymmärrettyään asiakkaidensa kokonaisvaltaisen tuen tarpeen Alamikkelä kouluttautui life coachiksi eli elämäntaidon valmentajaksi sekä personal traineriksi. Hän siis valmentaa asiakkaitaan nyt sekä psyykkisesti että fyysisesti jaksamaan arjessaan paremmin. Olennainen sana on "ei".

"Ein sanominen oli todella vaikeaa"

– Se, mille kenenkin meistä kannattaisi sanoa ei, vaihtelee. Ei ole olemassa yhtä ohjetta. Hyviä pohdinnan paikkoja ovat esimerkiksi erilaiset pelot ja uskomukset. Kannattaa myös miettiä, sanooko esimerkiksi pessimistiselle ajattelulle, huonoille ihmissuhteille tai erilaisille laitteille "kyllä" vai "ei".

Alamikkelä lähestyy ein sanomista kirjassaan konkreettisin, elävän elämän esimerkein. Mukana on myös harjoituksia.



Työt siirtyvät leijasurffauksen alta

Entinen kiltti tyttö voi nykyään sanoa elävänsä kuten opettaa.

– Opeteltavaa on silti vielä. Esimerkiksi palautuminen on sellainen asia, johon minun pitää kiinnittää erityistä huomiota. Olen jo nähnyt, että uuvun, jos en pidä siitä huolta. Siitä huolimatta se on joskus vaikeaa, kun työ on mukavaa ja työn imu on kova.

Myös leijasurffaus meinasi jäädä Alamikkelältä kokematta turhien uskomusten vuoksi.

– Laji näytti kiehtovalta, mutta ajattelin, ettei minusta ole siihen, olen liian nössö. Kunnes päätin kumota nuo uskomukset.

Nykyään, kun lipputangon liput lepattavat lupaavasti, Alamikkelä pakkaa leijasurffauskamppeet ja lähtee Nallikariin.

– Suurimman osan töistä ehtii kyllä hoitaa myöhemmin.