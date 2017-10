Hallitus joutui ottamaan muutaman päivän lisäajan tulkitessaan maanantaina julkistamaansa sopua sote-palveluiden valinnanvapauslaista. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kuitenkin kiisti uudistuksen olevan vaarassa.

- Ei ole käsitystä, että sote ja valinnanvapaus olisivat lykkääntymässä, sillä muutaman päivän lisäaika on jo sunnuntaina sovittu menettelytapa, Saarikko sanoi eduskunnassa.

Pitkään väännetyn ratkaisun sote-uudistuksen valinnanvapaudesta oli kuitenkin määrä olla tänään hallituksen eduskuntaryhmien käsittelyssä, mutta nyt laki menee ryhmien käsittelyyn vasta ensi viikolla.

- On mahdollista ja tavoiteltavaa, että esitys lähtee lausuntokierrokselle marraskuussa. Kyse on enää muutaman yksityiskohdan hiomisesta, Saarikko sanoi.

Uusi lakiluonnos on tarkoitus lähettää lausunnoille marraskuussa. Eduskunnan käsittelyyn se tulee maalis-huhtikuussa.

Asiakassetelin käytöstä kiistaa

Kokoomuksella ja keskustalla on ollut eriävät käsitykset valinnanvapauteen sisältyvän asiakassetelin käytöstä. Kokoomuksen tulkinnan mukaan asiakassetelin käyttö olisi selkeästi laajempaa.

Saarikko taas korostaa perustuslakivaliokunnan edellyttäneen kesällä, että asiakassetelin sääntelyn on oltava tarkempaa. Hänen mukaansa esityksessä on oltava pykälä, jossa on listattu, mihin seteli on käytettävissä. Hänen mukaan valinnanvapauteen sisältyvä asiakasseteli voi olla käytettävissä esimerkiksi asumis-, kuntoutus- tai kotipalveluihin.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) sanoi maanantaina, että asiakassetelistä tuli hallitusryhmien neuvotteluiden tuloksena subjektiivinen oikeus.