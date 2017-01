Ei mitään minihallitusneuvotteluja: Halla-aho pantaisiin ministerinä toteuttamaan hallituksen linjaa

Hallitusohjelmaan ei pidä sitoutua. Se on väärä liikku. Suomea pitää kiskoa oikeaan suuntaan, jos kaikki on tällaisen tuhoamislinjan kannalla, lienee ihan turhaa odotella Suomen nousua suosta. Jonku on aloitettava, ja oltava ihan eri mieltä. Tällä tavoin Suomi saadaan nousuun, vain tällä tavalla. Nyt on ihan väärä suunta, ja kun tätä jokainen haluaa, turhaa odottaa Suomelta mitään nousua.