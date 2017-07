Ei kait torikauppa kärsi? - Liikennejärjestelyt puhuttavat Putinin vierailuun valmistautuvia savonlinnalaisia

Savonlinnan keskustasta ei ole helppo löytää merkkejä siitä, että kaupunkiin on vajaan vuorokauden kuluttua tulossa arvovieraita. Parkkipaikkaa etsivä voi havaita liikennemerkkejä, jotka ilmoittavat pian alkavasta pysäköintikiellosta. Rannan tuntumassa muutamalta paikalta löytyy isännöitsijän tiedote, joka ilmoittaa paikkojen olevan pois käytöstä torstaiaamusta alkaen Putinin vierailun vuoksi.

Olavinlinnaan taivaltava pietarilainen Svetlana Eduardova on miehensä Boriksen kanssa päivän matkalla Savonlinnan seudulla. He vaikuttavat hämmästyneiltä, kun heiltä utelee presidentti Vladimir Putinin vierailusta. He eivät kertomansa mukaan ole kuulleet asiasta aiemmin.

- Mutta miksipä ei, Svetlana tuumii.

- Hän tekee omaa työtään. Hyvä, että pitää yllä suhteita naapureihin.

Savonlinnan torilla Venäjän päämiehen visiitistä ja tapaamisesta presidentti Sauli Niinistön kanssa ollaan paremmin perillä. Ne, jotka suostuvat sanomaan jotakin, vakuuttavat kuin yhdessä suusta, että ainakaan keskiviikkona vierailu ei ole vaikuttanut mitenkään torin elämään. Torstaina tilanteen arvellaan olevan toinen, kun vierailun aiheuttamat liikennerajoitukset ovat voimassa.

- Toivottavasti ne eivät vie asiakkaita, moni kauppias pohtii.

Savonlinna maailmankartalle

Omia tuotteita torilla myyvä Kirsi Siiskonen kertoo, että asiakkaat eivät ole paljoakaan kommentoineet vierailua.

- Lähinnä puhuttavat liikennejärjestelyt ja rajoitukset, mitä täällä on.

Siiskosen omiin aikeisiin Putinin tulo ei vaikuta. Torstai on hänelle tavallinen toripäivä.

Hän kuitenkin pitää hienona sitä, että Putin on tulossa juuri Savonlinnaan

- Varmaan sillä on jonkinlainen markkina-arvo Savonlinnalle, että suurvallan johtaja on valinnut sen vierailupaikakseen ja tapaamispaikaksi.

Toinen torimyyjä, Pia Pentti, arvelee ihmisten olevan innoissaan siitä, että Savonlinna pääsee maailmankartalle.

- Toisaalta kuulee myös kommentteja, ettei Putinin välttämättä tarvitsisi tulla. Itse olen vähän samaa mieltä, en ole mikään Putin-fani. Mutta julkisuuttahan se tuo.

Päivälliseksi muikunmätiä ja raja-asioita

Kaupunginjohtaja Janne Laine on tyytyväinen mies.

- Totta kai on todella merkittävä asia Savonlinnan kaupungille, että tällaisen merkittävän suurvallan johtaja vierailee täällä.

Kaupunki tarjoaa presidenteille päivällisen Olavinlinnassa. Paikallisten herkkujen eli kantarellikeiton, muikunmädin, ahvenfileiden ja mansikoiden lomassa kaupungin edustajat aikovat tuoda esiin Savonlinnan kannalta tärkeitä asioita.

- Ensimmäinen ja tärkein on Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen. Meillä käy noin 100 000 venäläistä matkailijaa vuodessa, ja matkailun kehittymiselle Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistyminen olisi merkittävä asia, Laine tähdentää.