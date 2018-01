Presidenttiehdokkaat kampanjoivat kansan parissa vielä viimeistä kertaa ennen sunnuntain äänestystä.

Helsingin Narinkkatorilla on lauantaiaamupäivällä kylmää ja harmaata, jäistä vettäkin vihmoo niin, että korvissa suhisee. Siitä huolimatta hyinen aukio on hetkittäin täynnä kansaa, eikä ihme. Mikään ei nimittäin saa suomalaista helpommin liikkeelle kuin ilmainen ämpäri.

- Tulin tänne muuten vain pyörimään ja juttelemaan ihmisille. Olen äänestänyt ennakkoon jo omaa ehdokastani, Tuula Haataista (sd.). Se ei ole mikään vaalisalaisuus, kertoo helsinkiläinen Tiina Tuuri, joka on hetki sitten jonottanut ensimmäisenä Matti Vanhasen (kesk.) nimikirjoituksella varustettuja vaaliämpäreitä.

Narinkkatorilla pyörii Vanhasen ämpärifanien lisäksi myös joukko perussuomalaisten mökistä vastaantulevia makkaransyöjiä, vaikka ehdokas Laura Huhtasaari kiertääkin viimeisenä kampanjapäivänään Satakunnan alueella.

Vihreiden ehdokkaan Pekka Haaviston eurolavasta kyhätyn puhujankorokkeen ympärille on puolestaan kerääntynyt tarkkaavainen joukko, vaikka heille ei taida olla tarjolla kuin kahvia.

Presidentti Sauli Niinistö tervehti äänestäjä Maria Tuomea ja rescue-koira Laraa Helsingin Lauttasaaressa.

- Pekalla on kiistatta paras ulkopoliittinen kokemus, sillä hän on toiminut kansainvälisissä tehtävissä eri puolilla maailmaa. Saulilla [Niinistö] on häneen verrattuna paljon vähemmän ulkopoliittista osaamista, sanoo Haaviston kampanja-avustajana toimiva opiskelija Jeri Aalto.

Muita ehdokkaita ei Narinkkatorilla näy, sillä vasemmistoliiton Merja Kyllönen kampanjoi äänestystä edeltävänä päivänä Oulussa. Rkp:n Nils Torvalds ja valitsijayhdistyksen valitsema Paavo Väyrynen taas saapuvat Helsingin keskustaan vasta iltapäivällä.

Myös sosiaalidemokraattien ehdokas Tuula Haatainen on aloittanut lauantain kampanjakierroksensa Espoosta ja Vantaalta. Kello kahden aikaan iltapäivästä Haatainen ehtii puoleksi tunniksi Helsingin Itäkeskuksen Tallinnanaukiolle.

Äänestäjä Taija Mård tervehti ehdokastaan Tuula Haataista (sdp) Helsingin Itäkeskuksessa.

Siellä Haataista vastassa on äänestäjä Taija Mård, joka kävelee reippaasti ehdokkaansa puheille ja tervehtii. Mård äänestää perinteen mukaan vasta varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina, mutta ehdokkaan valinnassa ei ole epäselvyyksiä.

- Haatainen on kuin kokoava voima. Olen seurannut vaalitenttejä, joissa hän on erittäin vakaa ja luonteeltaan vahva. Istuvassa presidentissä minua puolestaan häiritsee se, että hän ei käyttänyt valtaoikeuttaan aktiivimallin kumoamiseen. Minusta on myös järkyttävää, että ulkopolitiikan johtaja sallii aseviennin Jemeniin, Mård sanoo.

"Osaava, asiantunteva ja johdonmukainen"

Vaikka kaikki äänestäjät eivät olekaan tyytyväisiä istuvaan presidenttiin, uskollisiakin kannattajia on. Sauli Niinistö on nimittäin lauantain kampanjakierroksensa aikana kerännyt ensimmäiset kannattajansa Helsingin Lauttasaareen jo aamukymmeneltä.

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto puhui äänestäjilleen lauantaina Helsingin Narinkkatorilla.

Heihin kuuluvat muun muassa helsinkiläiset ystävykset Maria Tuomi ja Iiris Svärd sekä 8 kuukauden ikäinen rescue-koira Lara, jotka ovat tulleet kauppakeskus Lauttikseen varta vasten kuuntelemaan Niinistön puhetta.

Molemmat ovat vielä lauantaina kahden vaiheilla siinä, äänestäisivätkö Sauli Niinistöä vai Pekka Haavistoa.

- Olen aika varmasti Niinistön puolella, mutta toisaalta Haavisto on tuonut todella hyvin esille näitä yleismaailmallisia ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä sekä ympäristöasioita, Tuomi pohtii.

Helsingin Kannelmäestä Lauttasaareen matkustaneelle Kimmo Kenalle valinta on sen sijaan täysin selvä.

- Minulle Sauli on varma valinta, sillä näytöt ovat sen verran kovat. Tulimme tänne lasten kanssa vain nauttimaan vielä viime hetken vaalitunnelmasta. Hyvä presidentti on osaava, asiantunteva ja johdonmukainen. Niinistö on myös ulkopolitiikassa osoittanut johtajan ominaisuudet.