On päivänselvää että Hallitus kaatuu Soteen ! Tämä Sote uudistus on niin kallis homma että tähän sekaantuu jo ulkopuolisetkin !

Imf ja ulkomaisilla rahoittajillakin on sanansa sanottaviksi asiaan ,ei Hallitus voi jakaa holtittomasti rahaa ympäriinsä ja pelata omaan pusiin Soten ympärillä pyörivien Lääkäri firmojen yms. kautta, Sipilän ura on nyt ohi kävi miten kävi.

Veikkaan että Kokoomus kaataa Hallituksen ennen Kesäkuun Kepun puoluekokousta ja varmistaa näin Petteri Orvon valinnan Pääminsiteriksi !

Jos homma menee sen yli niin silloin Pääminsiteriksi nousee Paavo Väyrynen !

Väyrynen kun valitaan Keskustan johtoon puolue saa kannatusta lisää Persuista ja Sinisistä ja Kokoomuksestakin ja silloin siitä tulee Suomen suurin puolue joka tarkoittaa Väyrysen Pääministerin paikkaa.

On päivän selvää että sote kaatuu eduskunta ääenstyksessä nyt äänet on jo tasan ja kokoajan tulee lisää edustajia jotka vastustaa sotea ja poliitokkojen paikkojen lukumäärän kasvattamista maakunta hallinnossa velkarahojen tuhlaamista tähän kaikkeen turhuuteen.