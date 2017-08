Eduskuntatalo avautuu entistä vaaleammissa ja heleämmissä väreissä

Eduskuntatalon remontti alkaa olla loppusilausta vaille valmis. Kahvila ja ravintola avautuvat maanantaina, ja täysistunnot alkavat uusitussa salissa tiistaina.

Suurin muutos entiseen ovat muun muassa sisääntuloaulan, valtiosalin ja istuntosalin sävymaailmat. Periaate on ollut tilojen palautus ulkonäöltään mahdollisimman lähelle alkuperäistä. Edellisen peruskorjauksen aikaan 1980-luvulla värimaailma oli sameampi. Myös muun muassa sisätiloissa tupakointi on muuttanut maalien sävyjä.

Esimerkiksi sisääntuloaulan sävyjä on osin vaalennettu, jotta valoa tulee lisää.

Istuntosalin seinäverhoilu on puolestaan uusittu, joten salissa on nyt alkuperäinen sinivihreä värimaailma, myös katto on heleämmän oranssin sävyinen puhdistuksen jälkeen.

Muutokset ovat kuitenkin hyvin hienovaraisia.

Sinisten ryhmä on myös jo saanut oman huoneen viidennestä kerroksesta muiden eduskuntaryhmien rinnalta.