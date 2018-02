Eduskunta hyväksyi äitiyslain - naisparien asema kohentuu

Mikä perheiden tasa-arvo. Jokaisella meillä on äiti ja isä. Äiti synnyttää ja isä hedelmöittää. Lapsella on oltava oiekus molempiin vanhempiin ja tietää omat juurensa. Nykyään ei saisi olla muita kuin lepakko-/homoperheitä, transsukupuolisia lapsia ja kaikkea muuta kuin normaalia parisuhde/perhemallia. On mennyt maailma vinksalleen.