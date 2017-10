Eduskunnassa höyryää sote-soppa ja Pekkarisen kahvit – pakettia ei helpolla nyöritetä kokoon

Eduskuntatalon viidennessä kerroksessa höyryää nyt muutakin kuin kansanedustaja, varapuhemies Mauri Pekkarisen (kesk.) 70-vuotiskahvit. Eduskuntaryhmät aloittivat kello kahden aikaan sote-paketin ruotimisen.

Keskustan riveistä uumoiltiin, että kipakkaa keskustelua on edessä, helpolla ei pakettia nyöritetä kokoon.

- Nyt puhutaan suurilla kierroksilla. Pöydällä on Suomen suurimmat uudistukset sitten sotavuosien, eräs ryhmäläinen huikkasi kiirehtiessään onnittelemaan Pekkarista.

Erityisesti ryhmän lääkärisiipi katsoo, että viime viikosta paikkailtu paketti sisältää monta epävarmuustekijää. Huoli siitä, että sairaalat tyhjenevät erikoislääkäreistä, on pelko numero yksi.

Heitä ihmetyttää innostus, joka liittyy asiakasseteleihin. Niitä ei ole käytössä suurissa määrin missään muussa maassa. Niiden käyttöön liittyy epävarmuutta.

Moni keskustalainen on sitä mieltä, että viime viikon malli, jossa maakunnat saivat itsenäisesti päättää asiakasseteleiden käytöstä, olisi ollut parempi malli. Nyt se keikahti viikossa siihen asentoon, että maakuntien on otettava asiakassetelit käyttöön ja niitä on tarjottava soveltuvin osin. Mitä tarkoittaa soveltuvin osin? Sitä kysyy moni hämmentynyt keskustalainen.

Kokoomuksessa asiaa katsellaan toisesta näkövinkkelistä. Heitä kummastuttaa pelko liiasta yksityistämisestä. Päivystys ja julkisen puolen vaativat toimenpiteet pysyvät julkisina. Koko palettia ei voida avata yksityiselle puolelle, se on selvää.

Kokoomusväki korostaa, että hoitotakuu ei täyty, elleivät yksityiset ole mukana. Näin se on jo nyt.

Viime päivien edestakaisin soutaminen ja huopaaminen on ottanut monille koville. Mopo on karannut välillä käsistä.

Kokoomusleiristä heitettiin, että nyt on puhe perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) ensimmäisestä sote-sovusta. Olikohan siinä vähän ryntäilyn makua?

Jos kokouksista ei saada selkeää päätöstä, voidaan kokouksia jatkaa mahdollisesti huomenna.

- Aikataulu ei ole vielä ongelma. Me saamme ryhmän kokoon vaikka vartissa, kokoomusryhmä vakuutti.